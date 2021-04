Mülheim. Eine neue Corona-Teststation eröffnet in der Mülheimer Innenstadt. Sie wirbt mit hoch sensitiven und besonders kinderfreundlichen Tests.

Am Dienstag, 27. April, um 12 Uhr eröffnet in der Mülheimer Innenstadt eine weitere Teststation, der „Coronapoint“. Er befindet sich in einem Zelt an der Althofstraße 46 direkt hinter dem Einkaufszentrum Forum. Betreiber ist John Restaino, EDV-Berater und Teammanager der Traditionsmannschaft des MSV Duisburg.

Mülheimer Station benutzt Tests, die im vorderen Nasenbereich angewendet werden

Am „Coronapoint“ werden kostenlose Bürgertests angeboten, mit und ohne Termin. Der Betreiber sagt, seine Tests seien besonders auch für Kinder und Jugendliche geeignet. Verwendet würden hoch sensitive Tests, die nicht komplett in die Nase eingeführt werden müssen, sondern nur im vorderen Nasenbereich angewendet werden. „Dank der hohen Sensitivität sind diese Tests aber genauso sicher und aussagekräftig wie die anderen Tests“, erklärt John Restaino.

Mit insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll in drei Kabinen künftig an sieben Tagen die Woche getestet werden. Geöffnet hat das neue Center montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Testtermine können auf www.coronapoint.de vereinbart werden.