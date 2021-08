Nach Hochwasser wieder Fahrten der Weißen Flotte in Mülheim

Mülheim. Die Schiffe der Weißen Flotte dürfen nach dem Hochwasser wieder fahren. Durch die Schäden am Wasserbahnhof gibt es aber eine andere Anlegestelle.

Da der Wasserspiegel der Ruhr wieder gesunken ist und nach der Freigabe durch die Bezirksregierung starten die Schiffe der Weißen Flotte in Mülheim ab Mittwoch, 4. August, wieder zu regelmäßigen Linienfahrten. Da das Hochwasser aber besonders auf der Schleuseninsel und am Wasserbahnhof deutliche Spuren hinterlassen hat, müssen die Schiffe von einem anderen Anleger aus fahren.

Nach dem Hochwasser sind der Wasserbahnhof und die Schleuseninsel aufgrund der immensen Schäden bis auf Weiteres gesperrt. Dadurch findet der Zu- und Ausstieg der Weißen Flotte am gegenüberliegenden Ruhrufer statt – ca. 50 Meter vor der Brücke zur Schleuseninsel; Höhe Wilhelmstraße / Auf dem Dudel. Weil der Parkplatz auf der Schleuseninsel ebenfalls gesperrt ist, können Autos alternativ auf dem Parkplatz der Stadthalle an der Bergstraße abgestellt werden. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten Fußweg zu den Schiffen).

Am Sonntag fährt die Weiße Flotte jede Stunde Richtung Kettwig

Mehrmals täglich bringen die Linienschiffe ihre Gäste von Mülheim nach Essen-Kettwig und zurück. Von Montag bis Freitag fahren die Schiffe immer ab 11 Uhr alle zwei Stunden. Am Wochenende werden ab 10 Uhr Linienfahrten angeboten – am kommenden Samstag, 7. August, im Zwei-Stunden-Takt, am Sonntag, 8. August, jede Stunde.

Unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Schutzverordnung bestehen derzeit folgende Regelungen: Eine Beförderung ist nur für Personen mit einem Nachweis gemäß der 3G-Regelung (geimpft, getestet, genesen) möglich. Der entsprechende Nachweis sowie ein Ausweisdokument sind beim Einlass bereitzuhalten. Darüber hinaus sind an Bord die allgemeingültigen Hygienemaßnahmen wie Desinfizieren der Hände und Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (am Sitzplatz entfällt die Regelung; Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keine Maske) einzuhalten.

Die Schiffe der Weißen Flotte fahren ab Mittwoch, 4. August, wieder regelmäßig nach Kettwig und zurück. Foto: Martin Möller / Martin Möller / Funke Foto Services

Fahrten der Linie+ und Tageskreuzfahrten im Angebot bei der Weißen Flotte

Karten für die Linienfahrten können online bis zu 15 Minuten vor Abfahrt gebucht werden – das gilt nur für die volle Strecke. Teilstreckentickets gibt es ausschließlich an Bord. Vorverkaufstickets sind auch in der Touristinfo, Schollenstraße 1, erhältlich.

Tickets für die Schifffahrten Tickets sind in der Touristinfo, Schollenstraße 1, erhältlich sowie online auf www.muelheim-tourismus.de Eine einfache Fahrt von Mülheim-Mitte bis Kettwig kostet für Erwachsene: 6,50 Euro, für Kinder zwischen vier und 14 Jahren 2,30 Euro. Das Kombiticket für Hin- und Rückfahrt kostet für Erwachsene: 13 Euro und für Kinder (4 -14 Jahre) 4,60 Euro. Alle Gutscheine aus dem Jahr 2020 können auch in der Saison 2021 eingelöst werden. Das Schifffahrtsbüro der Weißen Flotte Mülheim ist aufgrund von Hochwasserschäden derzeit nur telefonisch unter 0208 / 455 81 30 erreichbar in der Zeit von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Schifffahrten mit dem gewissen Extra stehen ab sofort auch wieder auf dem Programm: Im Rahmen der Linie+ nimmt ein Tourguide die Gäste am Donnerstag, 5. August, und Dienstag, 17. August, mit ins „Tal der Schlotbarone”. Während einer entspannten Linienfahrt werden Geschichten über Thyssen, Stinnes und Co. erzählt – ohne Aufpreis zum Linientarif. Außerdem können sich Interessierte schon jetzt Tickets für die „Panoramatour ins Bergische Land” sichern. Die Fahrt findet statt am Samstag, 28. August, um 11 Uhr.

„Rundfahrt durch das Mülheimer Hafengebiet” steht Mitte August an

Bei den Tageskreuzfahrten können sich Fans der Weißen Flotte auf ein gemütliches Sonntagsfrühstück an Bord freuen. Die „Frühstücksfahrt” steht am Sonntag, 8. August, auf dem Programm. Am darauffolgenden Freitag, 13. August, begibt sich die Weiße Flotte zur „Rundfahrt durch das Mülheimer Hafengebiet” – mit spannenden Einblicken in den Mülheimer Hafen und einer Besichtigung des Wasserkraftwerks Raffelberg.

