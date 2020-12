Mülheim: Vorfreude auf das "Ideewerk" in der Innenstadt

Möbel aus eigener Werkstatt, Wohnaccessoires und Deko soll es im "Ideewerk" in der Mülheimer Innenstadt geben. Inhaber Ralf Dangelus und Benedikt Pietruszka hoffen, dass sie am 1. Februar eröffnen können.

Mülheim Eine frühere Buchbinderei in der Mülheimer City wird zum stilvollen Möbel- und Dekogeschäft. Eröffnung, wenn alles gut geht, am 1. Februar 2021.

Ein Facebook-Post am Abend des zweiten Weihnachtstages hat bei vielen Mülheimern helle Vorfreude auf das neue Jahr geweckt. Das Team der Kaufbar kündigt ein neues Geschäft an: Gleich um die Ecke an der Althofstraße soll das Ideewerk eröffnen. Kein zweites Café, wie es heißt, sondern ein „Homestore“, unter anderem mit Möbeln, Wohnaccessoires, Lampen, Schmuck.

Mülheimer wollen Anfang Februar eröffnen: "Wir sind startklar"

Am 1. Februar 2021 soll es losgehen, zumindest nach jetziger Planung. Und falls der Termin doch noch verschoben werden muss, weil der Lockdown sich hinzieht, „dann liegt es nicht an uns“, sagt Kaufbar-Inhaber Benedikt Pietruszka. „Wir sind startklar.“ Der neue Laden ist schon renoviert und eingerichtet, möbliert und dekoriert.

„Wir“, das sind Pietruszka und sein Partner Ralf Dangelus, im Hauptberuf Gestalter für visuelles Marketing, der Geschäfte dekoriert, Messen und andere Großveranstaltungen ausstattet – eigentlich. Dangelus firmiert als Inhaber des Ideewerks, das – wie so viele Projekte in dieser Zeit – teilweise auch aus der Not geboren wurde. Denn seiner Firma „Dekowerk & Ideewerk“, die bereits für namhafte Kunden wie McDonald's oder den Bottroper Movie Park gearbeitet hat, sind aufgrund der Corona-Pandemie so gut wie alle Aufträge weggebrochen. „Wir mussten einfach etwas tun und haben die Zeit des Lockdowns genutzt, um etwas Neues aufzubauen."

Buchbinder hat dem Paar kurz vor seinem Tod das Haus angeboten

Hinzu kamen: ein glücklicher Kauf mit traurigem Hintergrund und viel kreative Energie. Pietruszka und Dangelus haben das Haus der ehemaligen Buchbinderei Brings an der Althofstraße 42 erworben. Bodo Brings sei nicht nur ein Nachbar gewesen, sondern auch Stammkunde in der Kaufbar, berichtet Pietruszka. Als er bereits schwer erkrankt war, habe er dem Männerpaar angeboten, das Gebäude zu kaufen. Eilig sei das Ganze abgewickelt worden - zur Freude beider Seiten. Im Sommer 2020 ist Brings dann verstorben.

120 Quadratmeter großes Fachgeschäft für Möbel und Deko

Seitdem haben die neuen Eigentümer viel Zeit und Handarbeit in die Immobilie gesteckt. Eine Wohnung muss komplett renoviert werden, weitere in den höheren Etagen sind und bleiben vermietet. Die frühere Buchbinderei im Erdgeschoss, rund 120 Quadratmeter groß, wird zum "Homestore", zum Fachgeschäft für Mobiliar und Dekoration.

Über jahrelange Verkaufserfahrung verfügen die beiden Mülheimer schon aus der Kaufbar am Dickswall, wo es neben dem erfolgreichen Cafébetrieb auch selbst restaurierte Möbel und Accessoires aus Dangelus' Werkstatt zu kaufen gibt. Überwiegend im sogenannten Shabby Chic.

Im Ideewerk will man einen anderen Stil pflegen, erläutert Benedikt Pietruszka, "mit gröberen Strukturen, dunkleren Tönen, eher in Richtung Industrial Design". Auf Wunsch werden auch Wohnungen oder Zimmer vor Ort eingerichtet oder eigene Möbel der Kunden aufgearbeitet. Ab dem Sommer soll zudem Ausstattung für den Außenbereich angeboten, die Tür zum Garten an der Althofstraße 42 geöffnet werden.

Viel Applaus für die erste Ankündigung auf Facebook

Einen ersten Eindruck vermittelt die Fotogalerie, die das Ideewerk und die Kaufbar auf Facebook veröffentlicht haben. Dort gibt es schon viele lobende, Mut machende Kommentare, gereckte Daumen, Herzchen... und Glückskleeblätter. Die können Dangelus und Pietruszka für ihre Neueröffnung in Corona-Zeiten in der Mülheimer City ganz sicher gut gebrauchen.