Mülheim: Polizei stoppt mutmaßlichen Handel mit Hundewelpen

Mülheim. Polizisten stellen Hundewelpen am Mülheimer Hauptbahnhof sicher. Die Hundeausweise sind nicht korrekt ausgefüllt. Die Welpen sind nun im Tierheim.

Vier Männer mit jungen Hundewelpen machten am Sonntagmorgen Polizisten am Mülheimer Hauptbahnhof stutzig. Bei der Überprüfung erhärtete sich der Verdacht, dass die Männer die Welpen widerrechtlich verkaufen wollten. Es laufen nun Ermittlungen wegen unerlaubten Tierhandels.

Am Haupteingang des Hauptbahnhofs Mülheim bemerkten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr vier Männer, die zwei junge Hunde bei sich hatten. Augenscheinlich nutzten die Tatverdächtigen die Tiere, um Mitleid zu erregen und so zu betteln, was aber im Umfeld von Bahnhöfen verboten ist und die Beamten zu der Kontrolle veranlasst habe, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mitteilte.

Auf Nachfrage erklärten die vier Männer im Alter von 24 Jahren, 25 Jahren, 27 Jahren und 48 Jahren, dass sie sich erst seit drei Tagen im Bundesgebiet aufhalten würden. Sie stammen nach Angaben der Bundespolizei aus der Slowakei.

Zwei Welpen mit stellten die Bundespolizisten am Mülheimer Hauptbahnhof sicher. Die Papiere der Tiere nicht nicht vollständig, es fehlen etwa die Nachweise über die Tollwutimpfung. Die Welpen sind nun im Mülheimer Tierheim untergebracht. Foto: Bundespolizei

Neben den Ausweispapieren der Männer überprüften die Beamten auch die Hundeausweise. Bei der Kontrolle der Tierdokumente stellten sich laut Bundespolizei erhebliche Unregelmäßigkeiten heraus. In den Dokumenten fehlten etwa die Tollwutimpfungen, zudem war das Geschlecht der jungen Hunde falsch eingetragen und weitere zahlreiche Angaben fehlten.

Die Bundespolizei nahm Kontakt zum Veterinäramt der Stadt auf, die beiden Welpen wurden schließlich im Mülheimer Tierheim untergebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Tierhandels ein. Die Männer sind nach Aussage des Bundespolizei-Sprechers derzeit auf freiem Fuß.

