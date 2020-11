Nahtstelle Mülheim

Der Streckenbau auf den Kahlenberg begann am Wilhelmplatz; die Strecke bis zur Dimbeck wurde am 20. Dezember 1911 eröffnet . Während der nächsten 16 Jahre baute die Mülheimer Straßenbahn ihren Schienenstrang neben der Zeppelinstraße in Etappen bis zum Flughafen aus. Am 23. November 1927 holte die erste Straßenbahn dort Fahrgäste. Gleichzeitig wurde die Gleislücke zwischen Dimbeck und Werdener Weg geschlossen.

Am 2. April 2012 legte die Mülheimer Verkehrsgesellschaft den Flughafenast illegal still. Sie weigerte sich, die notwendige Instandsetzung zu bezahlen. Die Aufsichtsbehörde sah tatenlos zu. Die Konzession für den Straßenbahnbetrieb auf dem Kahlenbergast läuft 2027 aus . Dann soll für sie spätestens Schluss sein. Immer noch in der Stilllegungsdebatte schwebt ein Kappen der Linie 901 . Dann verlöre das Ruhrgebiet sein zusammenhängendes Schiennetz.