Dr. Frederic Bauer, Internist und Nierenexperte, ist neuer Chefarzt am Mülheimer St. Marien-Hospital. Er will dort die Diabetologie zu einem Schwerpunkt machen.

Medizin Mülheim: Chefarzt will Diabetes zum Klinikschwerpunkt machen

Mülheim Dr. Frederic Bauer ist neuer Chefarzt am Mülheimer St. Marien-Hospital. Der Internist und Nierenexperte hat unsere Volkskrankheiten im Blick.

Zu hoher Blutdruck, zu hohe Blutfettwerte, Diabetes - beinahe alltägliche Themen in jeder Hausarztpraxis, die häufig von den Patienten nicht ernst genug genommen werden. Diese Krankheiten tun ja erst einmal nicht weh, sie können aber fatale Folgen für die Blutgefäße haben wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenleiden. Mit dem ganzheitlichen Blick möchte das Team unter dem neuen Chefarzt Dr. Frederic Bauer am St. Marien-Hospital an diese Volkskrankheiten herangehen.

Mülheimer Dialyseabteilung behandelt rund 50 Patienten pro Woche

Zu Dr. Bauers neuem Verantwortungsbereich in der Mülheimer "Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen, Erkrankungen der Harnwege und Diabetologie" gehört auch die große Dialyseabteilung mit 15 Plätzen für die Blutwäsche, wo rund 50 Patienten pro Woche behandelt werden können. 40 Prozent der Dialysepatienten hierzulande, erklärt Dr. Bauer, hätten eine diabetische Nierenerkrankung. "Auch Bluthochdruck führt bei einem großen Teil zu Nierenschäden und letztlich dazu, dass die Patienten an die Dialyse müssen." Umso wichtiger sei eben die Prävention und die richtige Behandlung, betont der neue Chefarzt.

Dr. Frederic Bauer wechselte im Jahr 2020 vom Uniklinikverbund Bochum aus dem Herner Marien Hospital an die Ruhr, wo er die Nachfolge von Dr. Anton Daul angetreten hat. Die Mülheimer Klinik behandelt rund 1000 stationäre Fälle im Jahr. Bauer ist zudem spezialisiert auf die Behandlung von Patienten mit einer Spenderniere nach der Transplantation.

Der 42-jährige Bauer ist gleichzeitig auch Chefarzt am Essener Elisabeth-Krankenhaus, das wie das katholische Mülheimer Krankenhaus zu Contilia-Gruppe gehört. In dieser Doppelfunktion sieht er kein Problem: Er sei gut strukturiert, immer ansprechbar und habe sehr gutes, nachgeordnetes Personal. In Mülheim wird Bauer von drei Oberärztinnen und sechs Assistenzärzten unterstützt.

Geplant ist ein zertifiziertes Diabetes-Zentrum für Typ-2-Diabetiker

Der Internist Frederic Bauer ist Nephrologe (Experte für Nierenerkrankungen) und Diabetologe. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit in Mülheim wird die chronische Stoffwechselerkrankung sein: Für Typ-2-Diabetiker möchte Bauer in diesem Jahr in Mülheim ein zertifiziertes Diabetes-Zentrum etablieren.

Auch für die Bluthochdruckpatienten soll - in Zusammenarbeit mit dem Kardiologie-Chef Prof. Heinrich Wieneke - ein Hypertonie (Bluthochddruck)-Zentrum am St. Marien-Hospital entstehen. Damit möchte man künftig die Behandlung der Volksleiden Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte und Diabetes und ihrer Folgen "im Paket" anbieten.

ZUR PERSON

Dr. Frederic Bauer (42) wechselte 2013 von der Berliner Charité nach Herne, wo er als leitender Oberarzt am Marien Hospital in der Nephrologie arbeitete.

Bauer ist nicht nur Internist, Nephrologe und Diabetologe, sondern auch zertifizierter Experte für Bluthochdruckpatienten und Fettstoffwechselstörungen.

Wie sein Kollege Prof. Heinrich Wieneke wirkt auch Bauer zusätzlich in leitender Position am Elisabeth-Krankenhaus in Essen.