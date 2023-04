Motorrad-Korso rollte mitten durch Mülheim: Waren es Rocker?

Mülheim. Ein Anblick, der weder zu übersehen, noch zu überhören war: Eine Kolonne von 200 Motorräder wummerte quer durch Mülheim. Was steckte dahinter?

Eine Gruppe von rund 200 Motorradfahrern war am Samstagnachmittag im Ruhrgebiet unterwegs und steuerte ihre Maschinen auch quer durch Mülheim. In Dümpten stellten Polizeibeamten dabei mehrere Verstöße fest. Doch damit war die Fahrt der Biker noch nicht zu Ende.

Etwa 200 Motorräder rollten als Kolonne zusammengeschlossen am Samstagnachmittag durch Mülheim – im Bereich von Mellinghofer Straße und Mannesmannallee fiel der Korso einem Streifenwagen auf, der laut Polizeisprecher daraufhin Verstärkung anforderte. „Aufgrund der Größe der Gruppe haben wir mehr Kräfte zusammengezogen und unter anderem auch Unterstützung von der Polizeibehörde in Mettmann bekommen“, so der Sprecher. Mehrere Motorradfahrer seien durch Verstöße aufgefallen – manche seien bei Rot über Ampeln gefahren, hätten den Gehweg statt der Straße benutzt oder seien im Gegenverkehr gelandet.

Von Mülheim aus fuhr die Motorradgruppe bis zum Essener Treffpunkt Haus Scheppen

Gestoppt hat die Polizei die Motorradgruppe allerdings nicht. Um die Kolonne aufzulösen, hätte dem Polizeisprecher zufolge keine Veranlassung bestanden, denn es seien nur Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Die Biker setzten ihre Fahrt nach den Kontrollen in Dümpten durch Mülheim fort und waren einem Leser, der sich in einer Mail verärgert über den Krach der Maschinen und die Umweltverschmutzung geäußert hatte, auch auf der Eppinghofer und der Kaiserstraße aufgefallen. Streifenwagen folgten den Bikern auf ihrer weiteren Tour.

Ziel der meisten Motorradfahrer aus der Kolonne, die in Mülheim aufgefallen war, war der Polizei zufolge der Motorradtreff Haus Scheppen in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Laut Polizei fuhr die Kolonne über Ratingen und Heiligenhaus zum bekannten Motorradtreff Haus Scheppen in Essen. Dort, an der Hammer Straße, einer beliebten Strecke für Motorradfahrer im Essener Süden, hatten Einsatzkräfte angesichts der großen Gruppe nach Aussage des Polizeisprechers kurzerhand eine Kontrollstelle eingerichtet und die Personalien von 140 Zweiradfahrern aufgenommen.

Videos aus den Streifenwagen, die den Bikern gefolgt sind, werden ausgewertet

Im Nachgang würden nun zudem vom Verkehrskommissariat Videoaufnahmen aus den begleitenden Streifenwagen ausgewertet, erläutert der Polizeisprecher das weitere Vorgehen.

Einen Bezug zum Rockermilieu habe man seitens der Einsatzkräfte nicht feststellen können, denn, so der Polizeibeamte: „Es hat sich um Motorräder verschiedener Bauarten gehandelt, das waren nicht nur Chopper, die Fahrer trugen keine Kutten.“ In der motorisierten Kolonne seien Kennzeichen aus dem gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus vertreten gewesen.

