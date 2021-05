Die McDonalds-Filiale an der Kölner Straße in Mülheim-Saarn erhält derzeit eine neue Lüftungsanlage und ist daher vorübergehend geschlossen.

Gastronomie McDonald’s in Mülheim-Saarn vorerst geschlossen

Mülheim. McDonald’s in Saarn an der Kölner Straße ist derzeit wegen einer Reparatur geschlossen. Die Filiale soll in Kürze wieder geöffnet werden.

Vor verschlossenen Fenstern stehen derzeit Kunden, die den McDrive-Schalter von McDonald’s an der Kölner Straße ansteuern. Der Restaurantbereich ist wegen der Corona-Pandemie derzeit ohnehin geschlossen. Dass aber nun auch kein Drive-In möglich ist, hat mit Renovierungsarbeiten zu tun, erklärt Inhaber Marcus Prünte und gibt einen Ausblick darauf, wann die Filiale wieder geöffnet werden kann.

Derzeit wird die Filiale des Schnellrestaurants an der Kölner Straße mit einer neuen Lüftungsanlage versehen. Das sei dringend notwendig, sagt Marcus Prünte, auch wenn die alte Anlage noch funktioniert habe. Die neue Anlage, die gerade installiert wird, decke nun beispielsweise auch Energiesparvorgaben ab.

McDonald’s in Mülheim-Saarn soll spätestens Freitag wieder öffnen

Marcus Prünte, der 15 McDonald’s-Filialen im Umkreis betreibt. Foto: Ulrich von Born / FUNKE Foto Services

Ohne Lüftungsanlage, verdeutlicht Prünte, könnte eine McDonald’s-Filiale nicht betrieben werden. „Wir können die Grills und Fritteusen nicht anschmeißen, wenn die Lüftung nicht läuft“, sagt der Betreiber von insgesamt 15 McDonald’s-Filialen im Umkreis.

Der Zeitplan der Renovierung sehe vor, das Saarner McDonald’s-Restaurant für die Drive-In-Abholung und für den Lieferdienst Donnerstagabend, 6. Mai, oder spätestens am Freitag, 7. Mai, wieder zu öffnen.

Lieferdienst von McDonald’s läuft gut

„Normalerweise versuchen wir es zu vermeiden, eine Filiale komplett schließen zu müssen, aber in diesem Fall ging es nicht anders“, erklärt Prünte. Der Einbau der neuen Lüftungsanlage in dem Gebäude, das McDonald’s im Dezember 1989 eröffnet hat, sei etwas kompliziert, da es sich um ein Sondergebäude handele, so der Franchisenehmer.

Mit Blick auf den Lieferservice, der in Mülheim Ende März gestartet ist, sagt Marcus Prünte: „Das ist gut angelaufen und kompensiert etwas die Einbußen, die durch die pandemiebedingte Schließung der Schnellrestaurants entstehen.“ Bestellen können Kunden dort per Lieferando-App, der Mindestbestellwert liegt bei 15 Euro. Geliefert wird in einem Umkreis von etwa fünf Kilometern.

