Auf Masken können Schüler in NRW ab dem 2. November an ihrem Platz verzichten. In Mülheim schützen seit Kurzem Filtergeräte in den Grundschulen und bis zur Klasse 6. Nicht alle Geräte sind aber bis nach den Herbstferien installiert. Oberbürgermeister Marc Buchholz (l.) und Kämmerer Frank Mendack waren bei der Installation der ersten Geräte dabei.