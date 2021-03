Kostenlose Schnelltests in Mülheim: Diese Praxen machen mit

Mülheim. Jeder Bürger darf sich einmal die Woche kostenlos auf Corona schnelltesten lassen. Eine Übersicht der Praxen, die den Test in Mülheim anbieten.

Einmal pro Woche darf sich jeder Mülheimer kostenlos auf Corona testen lassen. Über 30 Arztpraxen bieten die Schnelltests an. Zudem gibt es zwei Testzentren am Essen/Mülheimer Flughafen sowie an der Fünte. Die Stadt hat eine Übersicht aller Orte veröffentlicht, an denen man Schnelltests machen kann.

Kostenlose Schnelltests in Mülheim: Eine Übersicht nach Postleitzahl

PLZ 45468

Praxis Dr. Ammermüller Schulstraße 11

45468 Mülheim an der Ruhr

https://anasthesiepraxis-dr-ammermuller.business.site/

Telefon: 0208 450970

Praxis Dr. Ballhorn

Friedrichstraße 20

45468 Mülheim an der Ruhr

https://dr-ballhorn.de/

Telefon: 0208 33630

Praxis Dr. Becker

Tourainer Ring 4

45468 Mülheim an der Ruhr

https://www.taucharzt-becker.de/

Telefon: 0208 32455

Praxis Bothur

Leineweberstraße 55

45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 4449960

Praxis Dr. Breckling

Delle 46

45468 Mülheim an der Ruhr

http://dr-breckling.de/

Telefon: 0208 445065

Praxis Dres. Böckmann / Engelke / Kaul

Schloßstraße 4

45468 Mülheim an der Ruhr

https://www.hausarztpraxis-schlosscenter.de

Telefon: 0208 472210

Praxis Dr. Franken, Dr. Kohlhaas

Schloßstraße 22

45468 Mülheim an der Ruhr

https://schlossarztpraxis.de/

Telefon: 0208 9415050

Praxis Dr. Hajut

Kaiserstraße 67

45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 34921

Praxis Dr. Kleinert

Leineweberstraße 67

45468 Mülheim an der Ruhr

https://www.praxis-fuer-allgemeinmedizin.com/

Telefon: 0208 471071

Praxis Kottmann

Schulstraße 13

45468 Mülheim an der Ruhr

http://kottmann-praxis.de

Telefon: 0208 35008

Praxis Dres. Krammenschneider

Schloßstraße 35

45468 Mülheim an der Ruhr

http://www.hcmh.de

Telefon: 0208 459670

Praxis Dres. Manz / Lindemann / Bramlage

Schulstraße 11

45468 Mülheim an der Ruhr

http://www.hno-mh.com/

Telefon: 0208 472286

Praxis Osenar

Kaiserstraße 63

45468 Mülheim an der Ruhr

https://www.orthopaede-mh.de/

Telefon: 0208 32091

Praxis Dr. Turek

Löhberg 54

45468 Mülheim an der Ruhr

https://drturek.de

Telefon: 0208 478877

Praxis Dres. Voelker / Trappmann

Eppinghofer Straße 173

45468 Mülheim an der Ruhr

https://dieunfallpraxis.jimdofree.com/

Telefon: 0208 445658

PLZ 45470

DRK-Testzentrum im Luftschiffhangar

Lilienthalstraße 8

45470 Mülheim an der Ruhr

https://www.drivein-testzentrum.de/essen-muelheim/

Praxis Heinen

Hingbergstraße 230

45470 Mülheim an der Ruhr

http://www.praxis-heinen.de/

Telefon: 0208 997985

Praxis Dr. Steines

Werdener Weg 48

45470 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 375130

Praxis Dres. Weber / Pütz-Hellweg

Zeppelinstraße 14

45470 Mülheim an der Ruhr

https://www.hausaerzte-am-oppspring.de/

Telefon: 0208 3787732

PLZ 45472

Testzentrum Ruhr

Fünter Weg 18

45472 Mülheim an der Ruhr

http://www.testzentrum-ruhr.de

Praxis Dr. Schröer

Paul-Kosmalla-Straße 13

45472 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 438920

PLZ 45475

Praxis Dr. Dahler, Dr. Avramidis

Schildberg 19

45475 Mülheim an der Ruhr

https://www.avramidis-dahler.de/

Telefon: 0208 758026

Praxis Dr. Sabinasz

Schildberg 72

45475 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 71783

PLZ 45476

Praxis Dres. Pfannkuch

Alvenslebenstraße 23

45476 Mülheim an der Ruhr

https://www.hausaerzte.ruhr/

Telefon: 0208 94116911

PLZ 45478

Praxis Dr. Cürten / Kauschitz

Friedhofstraße 11

45478 Mülheim an der Ruhr

http://www.cuertenkauschitz.de/

Telefon: 0208 997509

Praxis Dr. Hoffmann

Duisburger Straße 223

45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 50823

Praxis Dres. Lunscken und Kollegen

Saarner Straße 19

45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 37877850

Praxis Sledz de Fries

Duisburger Straße 282

45478 Mülheim an der Ruhr

https://www.sledz-de-fries.de/

Telefon: 0208 591659

Praxis Dr. Varga

Lindenstraße 67

45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 598090

Praxis Dr. von Lackum und Kollegen

Ulmenallee 24

45478 Mülheim an der Ruhr

https://www.institut-speldorf.de/

Telefon: 0208 7403210

PLZ 45479

Praxis Dr. Benecke

Duisburger Straße 111

45479 Mülheim an der Ruhr

https://praxis-dr-benecke.de/

Telefon: 0208 427648

PLZ 45481

Praxis Dr. Beck

Klostermarkt 3

45481 Mülheim an der Ruhr

http://www.hausarzt-in-saarn.de/

Telefon: 0208 480105

Praxis Dr. Haremsa

Düsseldorfer Straße 115

45481 Mülheim an der Ruhr

https://frauenaerztin-haremsa.de/

Telefon: 0208 476364

Praxis Dres. Hower

Kölner Straße 14

45481 Mülheim an der Ruhr

https://kids40.de/

Telefon: 0208 488686

Praxis Dr. Timm

Düsseldorfer Straße 112a

45481 Mülheim an der Ruhr

http://hno-saarn.de

Telefon: 0208 481712

Praxis Waciewski

Düsseldorfer Straße 130a

45481 Mülheim an der Ruhr

https://waciewski.de/

Telefon: 0208 480176