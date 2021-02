Feuer im Mülheimer Hafen: Früherer Real-Markt in Vollbrand

Auf einer Fläche von 150 mal 100 Metern, so schätzt der Feuerwehr-Pressesprecher, steht das Gebäude in Flammen. Der Großeinsatz werde wohl "noch Stunden, vielleicht sogar Tage andauern".

Mülheim. Großeinsatz im Mülheimer Hafen: Auf einer Fläche von 150 mal 100 Metern brennt der Komplex, in dem sich bis November 2019 der Real-Markt befand.

Am ehemaligen Real-Markt an der Weseler Straße in Mülheim-Speldorf läuft seit kurz nach Mitternacht am Montag ein Großeinsatz: Der Gebäudekomplex brennt lichterloh. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten und sich möglichst drinnen aufhalten, heißt es von der Feuerwehr.

Gegen 0.20 Uhr war die Wehr alarmiert worden und hatte kurz darauf Vollalarm ausgelöst. Kollegen aus Essen und Duisburg eilten zu Hilfe. Auf einer Fläche von 150 mal 100 Metern, so schätzte Feuerwehr-Pressesprecher Thorsten Drewes gegen 2.30 Uhr vor Ort, stehe das Gebäude in Flammen. Der Großeinsatz werde wohl "noch Stunden, vielleicht sogar Tage andauern". Menschen seien höchstwahrscheinlich nicht zu Schaden gekommen.

Großbrand in Mülheim: Riesige Rauchschwaden über der Stadt

Am Himmel über Mülheim waren in der von Schnee und Laternen erhellten Stadt riesige Rauchschwaden zu sehen, die von Speldorf aus Richtung Saarn zogen. Auch der orangerote Feuerschein war weit über das Hafengebiet erkennbar. Von bis zu 30 Meter hohen Flammen berichtete einer der vor Ort anwesenden Polizisten und von einstürzenden Gebäudeteilen.

Viele Fahrzeuge mit langen Drehleitern sind im Einsatz, um den Flammen Herr zu werden. Laut Drewes lagerten in einem Gebäudeteil unter anderem 6000 Paletten Pappe. Zu möglicherweise freigesetzten Gefahrenstoffe könne er noch nichts sagen, hieß es in der Nacht.

Feuer in Mülheim: Warn-App Nina hat frühzeitig informiert

Unter anderem hatte die Warn-App Nina die Mülheimer über den Großbrand informiert; in den sozialen Netzwerken kursierten kurz darauf erste Fotos. Mit rund 150 Einsatzkräften ist die Feuerwehr aktuell vor Ort, so Drewes. Die Anfahrt zum Einsatzort bei Temperaturen um minus 5 Grad und Glätte sei etwas problematisch gewesen. Auch müsse man aufpassen, dass das Löschwasser nicht einfriert.

Die Feuerwehr Oberhausen unterstützt die Mülheimer Kollegen ebenfalls, stellt laut Drewes den Grundschutz fürs Stadtgebiet sicher.

Früherer Real im Hafen: Gebäudekomplex wird zurzeit saniert

Erst kürzlich hatte diese Zeitung darüber berichtet, dass der ehemalige Real-Markt seit fast einem Jahr grundlegend umgebaut wird und nun auch ein neuer Name feststehe: "Hafencenter" werde die modernisierte Einheit heißen. Als künftige Hauptmieter angedacht waren Edeka Paschmann, Lidl sowie dm.

Der Eigentümer, eine Mülheimer Grundstücksgesellschaft, hatte berichtet, dass man mit den Arbeiten im Zeitrahmen liege. Aktuell gehe es um neue Bodenplatten erneuert und Heizungs- sowie Elektroinstallationen. „Wir möchten im Sommer eröffnen“, hatte der Bauherr erklärt.