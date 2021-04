Am Leinpfad in Mülheim kam es am vergangenen Freitag zu einem Streit zwischen Radlern und einer Passantin.

Polizei Frau fällt in die Ruhr nach Gerangel mit Radlern am Leinpfad

Mülheim. Eine Mülheimerin (34) fiel nach einem Streit mit Radlern am Leinpfad in die Ruhr. Sie kam in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Bereits am vergangenen Freitag ist eine Frau in Menden-Holthausen vermutlich nach einem Gerangel in die Ruhr gefallen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine Passantin (34) hatte am Freitag, 9. April, gegen 15.15 Uhr eine Gruppe Radfahrer an der Mendener Straße angesprochen, die zuvor angeblich verbotswidrig den Leinpfad befahren haben sollen. Zwischen einem der Radler und der 34-Jährigen kam es zu einem Wortgefecht. Der Streit wurde körperlich, wobei die Fußgängerin in die Ruhr stürzte.

Die drei Radler halfen der Mülheimerin sofort aus dem Wasser, fuhren danach aber in eine unbekannte Richtung davon. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Kontrahent soll zwischen 50 und 55 Jahre alt sein. Er hat schwarze, bzw. größtenteils graue Haare, trug schwarze Sportkleidung und war vermutlich auf einem Rennrad unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, aber auch die anderen Radfahrer, sich zu melden: 0201/829-0.