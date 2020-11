Forum Medikum: Neuartiges Center entsteht mitten in Mülheim

Mülheim. Das Einkaufszentrum Forum in Mülheims City wird umgebaut zum Gesundheitszentrum. Für 40 Millionen Euro entsteht ein Prototyp. Hier die Pläne.

Dem Shoppingcenter Forum in der Mülheimer Innenstadt geht es schlecht, die Probleme begannen lange vor Corona. Aber: Noch in diesem Jahr sollte es Neuigkeiten geben, ein Zukunftsmodell. Das hatte der Eigentümer Commerz Real versprochen, und er hat sein Wort gehalten. Am Dienstag wurden die Pläne präsentiert. Sie sind weitreichend. Dem Center steht eine grundlegende Neuorientierung bevor.

Bis 2023 soll es umgestaltet werden zum „Forum Medikum“ mit Angeboten für alle Generationen. Insgesamt rund 40 Millionen Euro will der Eigentümer Commerz Real an diesem Standort investieren - für ein bislang einzigartiges Modell.

Nach den Plänen, die dieser Redaktion bereits vorliegen, soll künftig nur noch das Erdgeschoss für Einzelhandel genutzt werden. Im ersten Obergeschoss und Untergeschoss stehen dann Flächen für Medizin, Therapie und Pflege zur Verfügung. Das Kino Filmpassage sowie das Fitnessstudio sollen bleiben. Außerdem sieht das Konzept im Parterre eine Kindertagesstätte vor.

OB: Erster Meilenstein für eine attraktivere Innenstadt

Auch Mülheims neuer Oberbürgermeister Marc Buchholz bekam am Dienstag erstmals Einblick in die Pläne und wertete sie erfreut als „ersten Meilenstein“, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Vielleicht, so Buchholz, werde daraus eine „neue Mitte der Gesundheit“.

Umfassen könnte das Ensemble auch eine neue Kindertagesstätte, für die der Investor den Namen „Forum Kids“ ersonnen hat. Benötigt würden weitere Betreuungsplätze sicher. „Wir haben großen Bedarf in der Innenstadt“, bestätigt der OB. Er würde sich über eine zeitnahe Neueröffnung freuen. Ob der Kindergarten im Forum tatsächlich kommt, müssten allerdings die zuständigen politischen Gremien entscheiden.

Weniger Fläche für Shops und Gastronomie Rund ein Viertel der ursprünglich 90 Ladenlokale im Forum stehen mittlerweile leer. Letzter großer Einschnitt war der Auszug von C&A. Von der Gesamtfläche (rund 52.000 qm) sollen künftig nur noch 22.500 qm für Einzelhandel oder Gastronomie genutzt werden und 14.500 qm für medizinische Angebote. Denkbar sind laut Exposé des Eigentümers auch OP-Zentren, Tagespflege oder Wohngruppen.

Planungsdezernent Peter Vermeulen lobt das Vorhaben „Forum Medikum“ als „gutes Signal“. Allerdings seien die Eigner des Forum nicht die Einzigen, die in die Mülheimer Innenstadt investieren. Nach dem Verkauf des Hauptpostgeländes und weiterer zentraler Grundstücke am Hauptbahnhof würden auch diese Flächen bald belebt. Vermeulen zumindest geht „mit großer Zuversicht ins nächste Jahr“.