Eine Demonstrationszug gegen Rechts ist am Sonntagnachmittag, 21. Januar, in Mülheim geplant. Dieses Bild entstand Ende Oktober 2019, als Tausende gegen eine AfD-Veranstaltung in der Stadthalle auf die Straße gingen .

Demonstration „Es reicht!“ - Große Demo gegen Rechts in Mülheim geplant

Mülheim Eine Kundgebung für Vielfalt und Toleranz soll am Sonntagnachmittag die Menschen in Mülheim auf die Straße holen. Was genau geplant ist.

Eine Demonstration gegen rechtes Gedankengut soll am kommenden Sonntag, 21. Januar, in der Mülheimer Innenstadt stattfinden. Angemeldet wurde sie von der Mülheimer SPD-Vorsitzenden Nadia Khalaf. Die Kundgebung unter dem Motto „Es reicht! Aufstehen für Vielfalt, Toleranz und Zusammenhalt“ startet um 15 Uhr auf dem Rathausmarkt.

Geplant ist zunächst ein Demo-Zug durch die Mülheimer City, anschließend eine Kundgebung auf dem Rathausmarkt mit kurzen Botschaften u. a. von Oberbürgermeister Marc Buchholz, dem SPD-Landtagsabgeordneten Rodion Bakum und dem Vorsitzenden des Mülheimer Integrationsrates, Hasan Tuncer. Gegen 17 Uhr dürfte die Kundgebung beendet sein.

Nadia Khalaf erklärte auf Anfrage, sie habe die Demo zunächst für 650 erwartete Teilnehmende angemeldet. „Ich hoffe aber, dass es mehr werden.“ Unterstützung kommt bereits vom Kirchenkreis an der Ruhr, der alle Gemeindemitglieder und alle Menschen in der Stadt ausdrücklich zur Teilnahme an der Demo aufruft.

