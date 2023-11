Deutsche Bahn baut: Wieder Einschränkungen in Mülheim

Mülheim. Auf Baustelle folgt Baustelle: Erneut kündigt die Deutsche Bahn Einschränkungen im Zugverkehr für Mülheim an. Welche Linien betroffen sind.

Bauarbeiten entlang der Bahnstrecke zwischen Gelsenkirchen und Essen führen absehbar erneut zu Einschränkungen für Mülheimer Bahnreisende. Einige Bahnlinien werden zu bestimmten Zeiten im November und Dezember nicht über Mülheim fahren.

Die Deutsche Bahn hat Baumaßnahmen an verschiedenen Stellen der Strecke zwischen Gelsenkirchen und Essen angekündigt – und zwar für die Zeit von Freitag, 10. November, 21 Uhr, bis Samstag, 9. Dezember, 5 Uhr. Die Bündelung der Arbeiten soll helfen, „die Auswirkungen auf die Reisenden so gering wie möglich zu halten“, heißt es seitens der DB. In den Hauptbahnhöfen werden Gleise erneuert, der Bahnhof Essen-Kray Nord erhält neue Oberleitungen, in Gelsenkirchen werden neue Schallschutzwände aufgestellt.

Regionalexpress-Linien RE 2 und RE 42 umfahren Mülheims Hauptbahnhof

Die Baumaßnahme hat Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr. Mülheim ist laut DB im Nahverkehr betroffen, weil Züge umgeleitet werden und die Stadt umfahren. So werden im Nahverkehr die Züge der Linie RE 2 und RE 42 (Münster - Mönchengladbach) zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf umgeleitet. Die Halte an den Hauptbahnhöfen Essen und Mülheim entfallen. Dafür halten die Züge in Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf.

Laut DB gelten die Einschränkungen im Nahverkehr in folgenden Zeiträumen:

von Freitag, 10. November, 21 Uhr, durchgehend bis Freitag, 1. Dezember, 21 Uhr

am Wochenende des 2./3. Dezember von jeweils 7 bis 19 Uhr

in den Nächten von Sonntag, 3. Dezember, bis Samstag, 9. Dezember, jeweils von 23 Uhr bis 5 Uhr.

