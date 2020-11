Nach einer Runde mit den Sprechern der Mülheimer Schulformen kündigt OB Marc Buchholz an, dass zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus im Umfeld von Schulen ein zeitversetzter Unterrichtsstart ab Januar geprüft wird.

Buchholz erklärte, dass es aus seiner Sicht wünschenswert sei, die Startzeiten an den Schulen so zu verteilen, dass sich in Schuleingangsbereichen, an Haltestellen und in Bussen der Trubel verringern lasse . Letztlich aber, das machte der OB deutlich, werde nicht die Stadtverwaltung den Schulen Vorgaben machen. Jede Schulgemeinde habe am Mittwoch den Auftrag bekommen, für sich zu prüfen, was möglich werden könnte. Dafür sollen sich Schulleiter mit ihren Kollegien und der Elternschaft austauschen und verständigen .

Mülheimer Schulen sollen Möglichkeiten zum frühen Unterrichtsstart prüfen

Der OB sagte im Gespräch mit dieser Redaktion, dass die Schulen aufgefordert seien, ihre Möglichkeiten in den kommenden zwei Wochen zu erfassen und der Schulverwaltung eine Rückmeldung zu geben. Etwa seien die Gesamtschule und das Berufskolleg Saarn diesbezüglich ohnehin schon im Austausch. In zwei Wochen soll sich dann etwa geklärt haben, ob – wie in Duisburg – etwa auch ein Unterrichtstart ab 7 Uhr eine Option sein könnte . Auch will die Stadt den Schulen Beispiele aus anderen Städten an die Hand geben, die schon mit zeitversetztem Unterrichtsbeginn operieren.

Es seien allerlei Randbedingungen zu berücksichtigen, so einfach sei eine Koordination nicht, sagte Buchholz nach dem Gespräch mit den Schulvertretern. So gilt es etwa zu berücksichtigen, dass die Gymnasien einige Kurse in Kooperation anbieten. So könne in diesem Fall der Unterrichtstart nicht auseinandergezogen werden.

Ruhrbahn hat nicht genügend Busse, um Mindestabstand zu gewährleisten

In den kommenden zwei Wochen will die Stadt auch die Zahlen aus dem Schülerbusverkehr aufbereitet sehen. Ruhrbahn-Geschäftsführer Uwe Bonan hat laut OB aber schon deutlich gemacht, dass das System an seine Grenzen stoße. Um etwa einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, so habe Bonan aufgezeigt, müsste die Ruhrbahn zusätzlich 138 Busse auf die Strecke schicken. Die hat der Betrieb selbstredend nicht im Depot stehen.