18.10., 10.10 Uhr: Inzidenz sinkt auch am Sonntag weiter

Nach Angaben des Robert Koch-Institut liegt die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag in Mülheim bei 62,1. Dementsprechend gilt die Stadt weiter als Corona-Risikogebiet, es gelten weiter strengere Regeln. Am Samstag lag die Inzidenz laut RKI bei 66,2. Auch am Sonntag zählt das RKI 799 seit Ausbruch der Pandemie Coronafälle in Mülheim.

17.10., 10.30 Uhr: Sieben-Tage-Inzident sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mülheim ist am Samstag laut Zahlen des Robert-Koch-Institut leicht gesunken, von 68 auf 66,2. Demnach haben sich von Freitag auf Samstag 16 Menschen in Mülheim neu infiziert. Insgesamt zählt Mülheim seit Ausbruch der Pandemie 799 Coronafälle.

16.10., 16.30 Uhr: Lehrer fordern Maskenpflicht und Luftfilteranlagen an Schulen

Die Pädagogen-Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Mülheim mahnt einheitliche Regelungen im Schul- und OGS-Betrieb nach den Ferien an. Zudem fordert der GEW-Stadtverband Maskenpflicht und Luftfilteranlagen. Die Fortsetzung der Testmöglichkeiten für Lehrer und Erzieher wird ausdrücklich begrüßt.

Seit dem Lockdown seien Schulen mit einem Hin und Her konfrontiert worden, so Andrea Schindler, Mitglied des GEW-Leitungsteams. Zuletzt wurde die Maskenpflicht für Unterricht an Grundschulen zurückgenommen. „Aus pädagogischer Sicht ist dies nicht nachvollziehbar. Die Kinder haben die Regeln schnell verinnerlicht. Kinder brauchen Verlässlichkeit“, so Schindler.

Warum in Klassenräumen und OGS-Gruppen keine Maskenpflicht gelten soll, ansonsten überall, wo fremde Menschen zusammen sind, ist für die GEW nicht nachvollziehbar. „Einheitliche Maskenpflicht wäre ein dienliches Instrument des Arbeitsschutzes, schließlich kann man in Klassenräumen keinen Mindestabstand einhalten.“ Und trotz der Hinweise, erkältete Kinder zu Hause zu lassen, müssten immer wieder kränkelnde Schüler aus dem Unterricht geschickt werden.

Aus Sorge vor vermehrten Corona-Infektionen regt die GEW eine kontaktlose Fiebermessung am Schul- und Kitaeingang an. „Das ständige Lüften, der Durchzug und die kalten Räume bereiten uns Sorgen“, so Schindler. „Es gab schon vor den Herbstferien viele Krankmeldungen.“ Wie solle das weitergehen, wenn es erst richtig kalt werde? Geld für CO2-Ampeln sollte man sparen und für Luftfiltergeräte einsetzen. Damit könnte man die Virenlast in Klassenräumen reduzieren, ohne Kälte und Zugluft in Kauf zu nehmen. Der Kostenfrage für die Anschaffung von Luftfilteranlagen setzt Schindler den zu erwartenden Anstieg der Heizkosten durch ständiges Lüften entgegen.

Eine Verlängerung der Weihnachtsferien sieht das GEW-Leitungsteam kritisch: „Damit ist keinem geholfen, schon gar nicht den Eltern, die den Urlaub nicht nehmen können.“ Es müssten zudem andere Ferienzeiten verkürzt werden, was neben Betreuungsschwierigkeiten auch schulorganisatorische Probleme gebe.

Da Mülheim jetzt Corona-Risikogebiet sei, sollte es laut GEW klare Vorgaben für die Teilung großer Klassen geben. Ebenso wünscht sich der GEW-Stadtverband, dass die Schulministerin nun zügig Szenarien für Präsenzunterricht und Homeschooling entwickelt und damit nicht bis zum letzten Tag der Ferien.

16.10., 14.30 Uhr: Ministerpräsident hat die Stadtspitze unterrichtet

In einer Videokonferenz hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Kommunen über die verschärften Corona-Regeln unterrichtet. Die Schalte begann um 13 Uhr. Als Vertreter der Stadt Mülheim haben Oberbürgermeister Marc Buchholz und Stadtdirektor Frank Steinfort daran teilgenommen. Wie die neue Corona-Schutzverordnung vor Ort konkret umgesetzt wird, werde am Montag im Krisenstab erörtert, teilte Stadtsprecher Volker Wiebels mit.

16.10., 12 Uhr: Diagnosezentrum erweitert seine Öffnungszeiten

Wegen der hohen Infektionszahlen und des damit verbundenen Testbedarfs weitet die Stadt die Öffnungszeiten im Corona-Diagnosezentrum an der Mintarder Straße in Abstimmung mit der kassenärztlichen Vereinigung aus. Ab kommenden Montag werden symptomatische Patienten nach Überweisung vom Hausarzt von 9 bis 13 Uhr und asymptomatische Personen (Rückreisende und Verreisende) in der Zeit von 13 bis 14 Uhr getestet. Das Buchungssystem im Internet wurde entsprechend angepasst: https://www1.muelheim-ruhr.de/corona/terminbuchung/vormittags.

16.10., 8.20 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mülheim auf 68,0 gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mülheim von Donnerstag auf Freitag erneut deutlich angestiegen und liegt jetzt bei 68,0. Dies meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) gegen 0 Uhr. Nach RKI-Zahlen haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 783 Menschen in Mülheim mit dem Coronavirus angesteckt. In ganz NRW liegt laut RKI der Inzidenz-Wert der Ansteckungen der letzten 7 Tage auf 100.000 Einwohner bei 49,81. Die Nachbarstadt Essen steht derzeit bei 54,6.

15.10., 18.50 Uhr: Maskenpflicht auch auf dem Sportplatz

Auch in Mülheim wird an diesem Spieltag auf dem Fußballplatz Maske getragen – so die Vorgabe zum Corona-Schutz. Die Vereine müssen das umsetzen. Hier unser Bericht dazu.

15.10., 17.50 Uhr: Polizei unterstützt Ordnungsamt bei Kontrollen

Die Stadtverwaltung kündigt an, sich mit ihren vorhandenen, knappen Personalressourcen im Ordnungsamt ab sofort noch mehr auf die Kontrollen der Sperrstunde und der privaten Feiern im öffentlichen Raum konzentrieren zu wollen. „Wir werden schauen, wie wir unser Personal da priorisierend einsetzen, zusätzliches Personal wird es nicht geben“, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Stadtdirektor Frank Steinfort, gleichsam Ordnungsdezernent, sagte derweil, dass sich die Polizei bereit erklärt habe, das Ordnungsamt bei Kontrollen von Festen zu unterstützen.

15.10., 17.25 Uhr: Seniorenheim-Betreiber wollen ihre Besuchsregeln nicht verschärfen

Auch wenn Mülheim jetzt offiziell als Corona-Hot-Spot gilt: In den Pflegeheimen der Evangelischen Altenhilfe und von Contilia (katholisch) sollen die Vorschriften für Bewohner, Beschäftigte und Besucher zunächst nicht geändert werden.

In den vergangenen Monaten habe man viele Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Pandemie sammeln können, heißt es von Seiten der Contilia-Geschäftsführung. „Dabei geht es in erster Linie um das verantwortungsbewusste Zusammenspiel zwischen notwendigem Infektionsschutz und notwendiger sozialer Teilhabe.“

Diese erprobten Regeln und Abläufe hätten sich bewährt und könnten unverändert auch in der momentanen Lage gelten. „Die Einstufung als Risikogebiet hat daher keinen direkten Einfluss auf unsere Einrichtungen“, erklärt das katholische Unternehmen, das in Mülheim die drei Pflegeheime Franziskushaus, Hildegardishaus und Seniorenstift St. Engelbertus betreibt.

15.10., 17.20 Uhr: Seniorenheim-Betreiber fordert Schnelltests

Die rapide steigenden Infektionszahlen sorgen vor allem dort für Beunruhigung, wo es um die Betreuung von Risikopersonen geht, so in den Seniorenheimen.

„Die steigenden Zahlen sind für uns besorgniserregend. Wir warten schon sehr lange darauf, dass flächendeckend Schnelltests für unsere Bewohner und Mitarbeiter möglich werden“, so Christoph Happe, Leiter der Sozialdienste der Evangelischen Altenhilfe. Die Evangelische Altenhilfe betreibt in Mülheim Haus Ruhrblick und Haus Ruhrgarten mit insgesamt 113 Bewohnern. Weil das Besuchsrecht nicht einzuschränken sei, seien regelmäßige Schnelltests die einzige Möglichkeit, die Risiken in den Häusern zu minimieren, sagte er am Donnerstag.

Bislang scheitere der Vollzug bei den Schnelltests, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon länger in Aussicht stellt, an den Kapazitäten, so Happe. Mit Sorge blickt die Evangelische Altenhilfe auf die Erkältungszeit. „Jeder mit Symptomen wird hier mit äußerster Vorsicht behandelt“, so Happe, der auch einen Appell an Angehörige richtet: „Je weniger Menschen von außen ins Haus kommen, desto besser können wir unsere Bewohner schützen.“

Das Problem mit den Schnelltests in Seniorenheimen bereitet auch der Stadt zurzeit Kopfzerbrechen. „Wir sind jetzt verpflichtet, Bewohner und Mitarbeiter alle 14 Tage zu testen. Wie wir das machen sollen, wissen wir noch nicht“, verweist Stadtsprecher Volker Wiebels einerseits darauf, dass die Kapazität beim Gesundheitsamt und bei den niedergelassenen Ärzten beschränkt sei.

Andererseits habe die Stadt aktuell eine Anfrage an das Land gerichtet, „wo wir die Schnelltests herkriegen sollen“. Nach Kenntnis der Stadt gebe es nur zwei Hersteller, „die haben ihre Lieferampel auf Rot“. Die Stadt hofft, dass die Beschaffung von Schnelltests zentral vom Land gesteuert wird.

15.10., 17.10 Uhr: Die neue Allgemeinverfügung für Mülheim ist raus

Nachdem Mülheim in der Nacht zum Donnerstag wie viele andere Städte im Ruhrgebiet zum Corona-Hotspot geworden ist, wird das öffentliche Leben nun wieder schärfer reguliert. Eine neue Allgemeinverfügung soll am Freitag in Kraft treten. Eine Übersicht, was geht und was nicht mehr, finden Sie hier.

15.10., 14.50 Uhr: Stadt will ihre Bürgerdienste nicht wieder einschränken

Die Stadtverwaltung wird ihre Dienstleistungen für Bürger nicht wieder – wie im Frühjahr geschehen – runterfahren. Das sei nicht notwendig, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Man habe seinerzeit alle Maßnahmen für einen sicheren Publikumsverkehr getroffen, so dass man damit auch als Hotspot-Stadt gerüstet sei.

Eine Einschränkung verkündete die Stadtverwaltung aber doch schon am Donnerstagmorgen: Die Ausländerbehörde bat da, nur in dringenden Fällen persönlich ins Amt zu kommen. Fragen oder die Übermittlung von Unterlagen könnten über die Mail-Adresse Auslaenderbehoerde@muelheim-ruhr.de abgewickelt werden.

15.10., 14.30 Uhr: Neue Allgemeinverfügung geht heute raus

Die Krisenstabssitzung ist beendet. In der kommenden Stunde wird die Stadt eine neue Allgemeinverfügung veröffentlichen. Allerdings wird sie erst morgen mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt rechtsverbindend.

Wie Stadtsprecher Volker Wiebels ankündigt, wird die Allgemeinverfügung noch nicht aufgreifen, was am Mittwoch Kanzlerin Merkel und die Länderchefs ausgehandelt haben. Hintergrund sei, dass hierzu noch keine neue Coronaschutzverordnung des Landes herausgegeben sei, auf die die Kommunen rekurrieren könnten.

So wird die Allgemeinverfügung, an der die Stadt gerade arbeitet, wohl nicht lange Bestand haben, setzt sie etwa die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe noch auf 1 Uhr fest, obwohl sich Bund und Ländern mit 23 Uhr auf eine schärfere Regelung verständigt hatten.

Eine weitere Regelung wird laut Wiebels sein, dass mit Inkrafttreten der Verfügung private Feiern außerhalb der eigenen Wohnung schon ab einer Teilnehmerzahl von elf Personen anzeigepflichtig werden. Bis vor Kurzem mussten nur Feiern ab 50 Personen beim Ordnungsamt angemeldet werden.

15.10., 14 Uhr: Stadt: Am Start des Schulbetriebs nach den Ferien ändert sich nichts

Die neue Risikolage bringe keine neue Herausforderung für den Schulstart nach den Herbstferien mit sich, berichtet Stadtsprecher Volker Wiebels auf Anfrage. Den Rahmen für den Schulstart habe das Land mit einer Schulmail vom 8. Oktober gesetzt. „Auf dieser Grundlage sind zurzeit keine wesentlichen Maßnahmen zu treffen, die von den bisherigen Regelungen abweichen“, so Wiebels.

Insofern gebe es im Moment keine besondere Vorbereitung auf den Schulanfang nach den Herbstferien. Mit den Schulformsprechern sei bereits vor den Herbstferien vereinbart worden, sich erst in der zweiten Novemberhälfte wieder zu einem Austausch mit der Stadt als Schulträgerin zusammenzufinden.

15.10., 13.30 Uhr: Einzelhandelsverband sieht noch keinen Grund zur Panik

Marc Heistermann, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes, reagierte am Donnerstag auf die neue Risikolage in Mülheim gelassen. Er befürchtet zunächst keine gravierenden Auswirkungen auf den stationären Handel in Mülheim. Essen sei nun schon seit Tagen Risikogebiet – dass seitdem die Kundenfrequenz im örtlichen Handel nachgelassen habe, könne er nicht beobachten, so Heistermann. Er nehme keine Panik bei der Kundschaft wahr. So habe er auch nicht die Befürchtung, dass die Bürger sich noch stärker als zuletzt in Kaufzurückhaltung üben könnten in Hotspot-Städten.

Die seit Monaten geltenden Schutzregeln seien sowohl bei Mitarbeitern im Handel als auch bei der Kundschaft „in Fleisch und Blut übergegangen“. Das Tagesgeschäft laufe „sehr diszipliniert“ ab im Gegensatz zu manch einer Meldung aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Ein erneuter Lockdown allerdings, bei dem Geschäfte schließen müssten, würde laut Heistermann „verheerend“ wirken.

15.10., 13 Uhr: Gastro verärgert: „Wir tragen keine Schuld, aber die Lasten“

Mit Sorge und Verärgerung sieht die Mülheimer Gastronomie auf das Weihnachtsgeschäft. Denn die traditionellen Firmen- und Familienessen drohen auszufallen, die in den nächsten Wochen die Verluste durch Corona wettmachen sollten – man rechnet mit dem Schlimmsten.

Dabei trifft die Restaurants keine Schuld am steigenden Inzidenzwert. „Wir haben die Maskenpflicht streng kontrolliert, halten Abstände ein, sorgen für Frischluft und haben weniger Tische aufgestellt als wir könnten“, sieht Hendrik Peek von der Mausefalle die Gastronomie als Leidtragende eines ansonsten laxen Umgangs mit Corona in der Öffentlichkeit: „Wenn man sieht, wie wenig etwa Maskenpflicht in Einkaufszentren kontrolliert wird, wo manche Menschen sich lange und eng zusammenstehend aufhalten – dann spürt man schon einen Hauch von Wut.“

15.10., 10.20 Uhr: Krisenstab Mülheim trifft sich mittags, noch gelten die alten Regeln

Die strengeren Bestimmungen, auf die sich die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten geeinigt hat, müssen erst noch in eine so genannte Allgemeinverfügung eingehen, erst dann gelten die neuen Regeln in Mülheim. Bis dahin, darauf verweist der Stadtpressesprecher Volker Wiebels auf Anfrage am Donnerstagmorgen, gelte der Stand der Coronaschutzverordnung vom 14. Oktober.

„Wir warten für die Allgemeinverfügung auf die Regelung des Landes NRW“, so Wiebels, die kurzfristig erwartet werde. Alles Weitere werde heute im Krisenstab besprochen, der sich ab Mittag trifft. Eine solche Allgemeinverfügung mit den dann für alle Mülheimer Bürger geltenden Regeln – wie etwa eine Ausweitung der Maskenpflicht oder eine Sperrstunde – werde wohl von einem auf den anderen Tag umgesetzt werden können.

Mit dem Mülheimer Inzidenzwert von 59,8 können reisewillige Mülheimer unter das Beherbergungsverbot fallen. Stadtsprecher Volker Wiebels verweist darauf, dass das Mülheimer Diagnosezentrum nur Patienten mit Symptomen testet. Wer zum Reisen einen negativen Corona-Test benötige, müsse in Mülheim zum Hausarzt gehen. Mülheims Inzidenzwert liegt aktuell über dem der Nachbarstädte Essen (52,9) und Oberhausen (34,2). Aber unter dem Duisburger Wert, der laut RKI derzeit bei 64,8 liegt.

15.10., 6.19 Uhr: Mülheim ist Corona-Risikogebiet

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Mülheim den zweiten Grenzwert überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) gegen 0 Uhr meldete, liegt die Stadt nun bei 59,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der letzten sieben Tage.

Damit würden auch in Mülheim die Bestimmungen, auf die sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt haben, gelten. So sind beispielsweise in der Gastronomie ab 23 Uhr eine Sperrstunde möglich und Treffen in der Öffentlichkeit können auf maximal zehn Personen begrenzt werden. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich noch nicht geäußert, inwieweit die Regeln in NRW angewendet werden sollen.

14.10., 16.25 Uhr: Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz in Mülheim und den Nachbarkommunen

14.10., 14.25 Uhr: Mülheim ist umringt von Corona-Hotspots

Die schärferen Regeln für private Feiern haben schon manche Tränen fließen lassen. Das berichtet eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes anlässlich der Neuerung, dass in Mülheim mit einem Inzidenz-Wert von über 35 ab sofort nur noch Feiern mit maximal 50 Gästen stattfinden können.

Bis zum 31. Oktober waren beim Ordnungsamt 30 angemeldete Feiern registriert. Schon am frühen Mittwochnachmittag hatten sechs Bürger ihre Anmeldungen beim Ordnungsamt aufgrund der aktuellen Entwicklungen von sich aus zurückgezogen. Andere hätten ihre Teilnehmerzahl reduziert, hieß es.

„Die Leute sind jetzt natürlich geschockt“, so eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. Größtenteils seien Hochzeitsfeiern, aber auch Partys zu runden Geburtstagen betroffen. Das Ordnungsamt nimmt bislang großes Verständnis für die verschärften Regeln wahr. Die betroffenen Bürger, die eine Party planten, seien zwar traurig, der Behörde sei aber keine Wut entgegengeschlagen.

14.10., 14 Uhr: Corona-Hotspot? Mülheimer Hochschule weist Gerüchte zurück

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung hat einen von NRW-weit zehn Standorten in Mülheim-Styrum. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes NRW (HPSV) weist ein Gerücht zurück, wonach am Standort Dümptener Straße in Mülheim-Styrum aktuell rund 50 Infektionen bei Mitarbeitern, Lehrenden und Studierenden bekannt seien. HPSV-Sprecher Carsten Paals sagte am Mittwoch auf Anfrage, dass die Zahl von 51 Infektionsfällen sich vielmehr auf die gesamte Zeit der Corona-Pandemie seit Februar und auf alle zehn Standorte der Hochschule in Nordrhein-Westfalen beziehe. In Mülheim seien seit Februar lediglich vier Fälle bekannt geworden.

Paals wies darauf hin, dass die HPSV ein „sehr strenges Corona-Management“ fahre. Wenn ein Studierender, Lehrender oder Mitarbeiter einen Infektionsfall allein in seinem privaten Umfeld bekannt mache, schicke die Hochschule ganze Kurse in Quarantäne und stelle auf digitale Veranstaltungen um, bis die Infektionslage geklärt sei.

14.10., 10 Uhr: Mülheim ist umringt von Corona-Hotspots

Droht Mülheim schon in der Nacht zum Donnerstag Corona-Hotspot zu werden. Die Tendenz weist darauf hin. Im näheren Umfeld hat ansonsten nur noch die Stadt Oberhausen noch eine Sieben-Tage-Inzidenz weit unter der kritischen Marke von 50. Aktuell liegt der Wert in der Nachbarstadt bei 28,0. So sieht es in anderen Städten im Umfeld aus.

14.10., 8 Uhr: RKI sieht Mülheim kurz vor kritischem Corona-Wert

Die Stadt Mülheim hat am Mittwoch laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) den ersten Warnwert von 35 neuen Infektionsfällen je 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage deutlich überschritten. Laut RKI stieg der Wert auf 44,5 und liegt damit nicht mehr weit weg von der kritischen Grenze von 50 Fällen, ab der besondere Einschränkungen verhängt werden. Laut RKI wurden in Mülheim seit Beginn der Pandemie 738 Infizierte erfasst. Stand Mittwoch, 0 Uhr, seien im Vergleich zum Vortag 35 neue Fälle gemeldet worden.

Stadt: Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 27,5

Die Stadt Mülheim liegt am Dienstagmittag bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 27,5 und damit noch deutlich unter der ersten kritischen Marke von 35. Es war allerdings am Vortag befürchtet worden, dass diese Marke erreicht werden könnte, denn auch an der Ruhr steigt die Zahl der Infizierten kontinuierlich. Und in den Nachbarstädten Essen und Duisburg liegt die Zahl über dem Wert 50, was erneut Einschränkungen für die Bürger bedeutet.

Montag, 12. Oktober: Eine Supermarktkundin schlägt zu

Völlig eskaliert ist ein Einkauf am Montagmittag, 12. Oktober, kurz nach 15 Uhr in einem Supermarkt auf der Duisburger Straße in Speldorf. Eine 66-jährige Duisburgerin war dort ohne vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz unterwegs und achtete nicht auf den Abstand. Als ein anderer Kunde (55) sie darauf hinwies, schlug die Frau mit ihrem Gehstock auf ihn ein.

Stadt Mülheim meldet am Montag, 12. Oktober, den 16. Corona-Todesfall

Der Krisenstab in Mülheim reagiert auf die stark ansteigenden Corona-Zahlen: Am Montag saß das Gremium um Stadtdirektor Frank Steinfort zusammen. Im Fokus der Behörden stehen dabei: private Feiern und junge Menschen.

Das Gesundheitsamt korrigierte am Montag die Zahlen vom Wochenende noch mal nach oben. Hatte die Behörde am Sonntag noch davon gesprochen, dass am Wochenende 24 neue Infektionen registriert worden seien, sah die – allerdings weiter vorläufige – Wochenend-Bilanz am Montag noch mal schlechter aus. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, ging die Gesundheitsbehörde da schon von mindestens 48 Neu-Infektionen am Wochenende aus.

Am Montag meldete die Stadt den 16. Todesfall im Zusammenhang mit Corona: Dabei handelt es sich um einen 70-jährigen Mann mit Vorerkrankungen.

