Chaos in Herbstferien: Bahn informiert Mülheimer schlecht

Mülheim. Die Deutsche Bahn sperrt in den Herbstferien die Bahnstrecke Mülheim-Duisburg. Was aber fährt noch? Kunden starten mit wenigen Infos ins Chaos.

Zwei Wochen lang werden Bahnfahrerinnen und -fahrer in Mülheim erhebliche Einschränkungen erleben. Ab Freitagabend, 21. September, werden viele von ihnen auf Schienersatzverkehr umsteigen müssen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen.

Grund sind Bauarbeiten am Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg von A 3 und A 40. Dort wird eine Brücke abgerissen, unter der die Bahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und von Duisburg über Mülheim nach Essen verlaufen. Bis Freitag, 13. Oktober, 21 Uhr, kündigt die Deutsche Bahn daher erhebliche Einschränkungen im Schienenverkehr (auch bis nach Düsseldorf) an.

Bahnstrecke zwischen Duisburg und Mülheim wird zwei Wochen lang gesperrt

Mülheimer Bahnkunden sind besonders stark betroffen. Der Fernverkehr fällt laut Bahn komplett aus, weil entsprechende Züge Mülheim alle umfahren werden. Zum Regional- und S-Bahnverkehr kündigt die Bahn im Internet an, dass auf dem Streckenabschnitt zwischen Mülheims Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof keine Züge fahren werden. Da die Strecke zwischen Oberhausen und Duisburg ebenso betroffen ist, kommt dieser Umweg auch nicht infrage.

Was das aber bedeutet für das Fahrplanangebot der Regional- und S-Bahnlinien, die Bahnhöfe in Mülheim ansteuern, verrät der Bahn-Konzern auf seiner Seite nicht. Im Hauptbahnhof selbst finden Kunden in drei Schaukästen Informationen zu einzelnen Linien. Die betreffen aber gar nicht die aktuell bevorstehende Streckensperrung, sondern geben Hinweise etwa darauf, dass der RE 6 bis zum 20. Oktober den Bahnhof in Bad Bad Oeynhausen nicht anfährt oder für die S 3 zwischen Essen-Steele-Ost und Hattingen Mitte bis zum 16. Oktober ein Schienenersatzverkehr eingerichtet ist. Insgesamt sind in den Schaukästen doch eine jeweils unterschiedliche Anzahl an DIN/A4-Infoblättern zu Einschränkungen zu finden.

Schaukasten 1 im Mülheimer Hauptbahnhof: 16 Zettel, ein spärlicher Hinweis (oben links) zu den Einschränkungen in den Herbstferien. Foto: Mirco Stodollick

Schaukasten 2 im Mülheimer Hauptbahnhof: das gleiche Bild, diesmal aber nur 13 Hinweise. Foto: Mirco Stodollick

Schaukasten 3 im Mülheimer Hauptbahnhof: Elf Zettel – noch mal weniger Infos. Foto: Mirco Stodollick

Internetseite der Deutschen Bahn gibt nur unzureichende Infos zur Situation Mülheim

Ganz mühsam ist es so für Bahnkunden, die sich vor Ort zu den nun anstehenden Einschränkungen in den Herbstferien informieren wollen. Im Internet verweist die Bahn auch am Tag vor den umfangreichen Einschränkungen lediglich darauf, dass die Fahrplanänderungen „voraussichtlich in der ersten Septemberwoche in den Online-Auskunftsmedien sowie unter zuginfo.nrw abrufbar“ seien.

Am Mülheimer Hauptbahnhof verkehren gewöhnlich die Linien RE 1 (RRX), RE 2, RE 6, RE 11, RE 42 und RE 49, daneben die Regionalbahn (RB) 33 und die S-Bahn-Linien S 1 und S 3. Erst auf Nachfrage verwies am Donnerstag ein Bahnsprecher auf eine Übersichtskarte im Netz, die im kleingedruckter Legende verrät, worauf sich Mülheim zwei Wochen lang einstellen muss. Im Nahverkehr von Essen kommend fahre die S 1 bis zum Bahnhof Styrum. Die S 3 habe keine Beeinträchtigungen und halte an allen drei Mülheimer Bahnhöfen. Ansonsten hielten RE 1, RE 6 und RE 11 aus Essen kommend ebenfalls noch in Mülheim, bevor sie nach Oberhausen umgeleitet würden. Die RE 49 hält demnach auch weiterhin planmäßig in Mülheim-Styrum und Mülheim Hbf. Gar nicht verkehren werden der RE 2, der RE 42 und die RB 33.

Markierungen am Mülheimer Hauptbahnhof weisen Weg zu Bus-Haltstellen

Was aber am Donnerstag schon beim Gang durch den Hauptbahnhof immerhin klar wird: Es wird Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. Entsprechende Markierungen auf dem Boden führen zu den Haltestellen an der Parallelstraße. Dort sollen im Zehn-Minuten-Takt Busse abfahren, einmal zum Essener Hauptbahnhof, einmal zum Düsseldorfer Hauptbahnhof mit den Zwischenstopps Duisburg Hbf und Düsseldorf Flughafen.

Immerhin: Die Haltestellen für den Schienersatzverkehr an Mülheims Hauptbahnhof sind eingerichtet. Busse werden dort im Zehn-Minuten-Takt abfahren in Richtung Essen beziehungsweise Duisburg und Düsseldorf. Foto: Stodollick

Die Deutsche Bahn hatte angekündigt, dass in den ersten Tagen der Bauarbeiten bis zu 30 zusätzliche Mitarbeiter an sechs betroffenen Bahnhöfen bereitstünden, um Reisende während der Fahrplanänderungen zu unterstützen – auch am Mülheimer Hauptbahnhof.

Das Unternehmen wird schon bald Gelegenheit haben, bessere Informationen für Mülheimer Kunden zu bieten. Denn auch in den Oster- und Sommerferien soll es wegen der Bauarbeiten am Kreuz Kaiserberg wieder zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr kommen.

