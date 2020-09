Rauchsäule in Mülheim und Duisburg: Tanklaster-Brand auf A40

In Mülheim-Styrum ist am Donnerstag ein Lkw in Brand geraten. Hohe Rauchsäulen sind bis Duisburg sichtbar.

Mülheim/Duisburg. In Mülheim-Styrum ist am Donnerstag ein Lkw in Brand geraten. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, die A40 bleibt weiterhin gesperrt.

Auf der A40 in Mülheim-Styrum im Bereich Hohe Straße ist am Donnerstagmittag gegen 13.25 Uhr ein Tanklastzug in Brand geraten. Hohe schwarze Rauchsäulen breiteten sich über der Autobahn aus und waren bis Duisburg sichtbar. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die A40 bleibt wegen Bergungsarbeiten aber weiterhin zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Dümpten in beide Richtung komplett gesperrt.

Augenzeuge: Flammen schlugen 20, 30 Meter hoch

„Die Flammen schlugen zwischendurch 20, 30 Meter hoch“, sagt ein Augenzeuge, der vor Ort im langen Stau stand und auch von einer lauten Explosion berichtet. Kein Wunder, „der Tanklaster hatte 25.000 Liter Diesel und 10.000 Liter Super geladen“, erklärt der Mülheimer Feuerwehr-Sprecher Thorsten Drewes.

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Flammen breiten sich auf die Gegenfahrbahn aus. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Im Bereich Hohe Straße ist der Tanklastzug in Brand geraten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Flammen breiten sich auf die Gegenfahrbahn aus. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Die schwarze Rauchwolke ist auch aus weiter Entfernung zu sehen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Rückstau vor der Unfallstelle auf der A40. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Der ausgebrannte LKW befindet sich unter der Eisenbahnbrücke. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Der ausgebrannte LKW befindet sich unter der Eisenbahnbrücke. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Der ausgebrannte LKW befindet sich unter der Eisenbahnbrücke. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Lkw-Brand auf der A40 in Mülheim Der ausgebrannte LKW befindet sich unter der Eisenbahnbrücke. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Der Fahrer des Tankwagens konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen, wurde aber nur leicht verletzt, genau wie ein Autofahrer, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Vermutlich sei dem Unglück ein Unfall mit einem Pkw vorausgegangen.

„Die Nachlöscharbeiten werden wohl noch mehrere Stunden andauern“, so Drewes. Schließlich war der Tanklaster genau unter einer Eisenbahnbrücke in Brand geraten, die nun stark beschädigt ist und von einem Statiker begutachtet werden muss. „Wir werden die Unfallstelle auch mit einer Drohne abfliegen.“

Feuerwehr: Vermutlich hatte Tanklaster Unfall mit einem Pkw

Um niemanden zu gefährden, seien Autofahrer, die hinter der Unfallstelle im Stau standen, in einem Sicherheitskreis von 500 Metern von der Polizei aus ihren Fahrzeugen gebeten worden. Diese stehen nun herrenlos auf der Autobahn. „Sie können ihre Pkw später wieder wegfahren“, erklärt Drewes in einem Video, das die Mülheimer Feuerwehr auf Facebook gestellt hat. Daher seien auch alle Zugänge zu den Autobahnbrücken von der Polizei gesperrt worden.

Der Text wird weiter aktualisiert.