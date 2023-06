Mülheimer Polizei schießt auf Mann: Not-OP und Lebensgefahr

Mülheim. An einem Mülheimer Flüchtlingsheim ist ein Mann offenbar auf die Polizei losgegangen. Die Beamten zückten ihre Waffen, schossen schließlich.

In der Nacht zu Samstag, 24. Juli, ist ein Polizeieinsatz am Mülheimer Bahnhof eskaliert. Die Beamten, die ursprünglich wegen einer Messerstecherei ausgerückt waren, schossen an einem Flüchtlingsheim auf einen Mann. Dieser schwebe derzeit in Lebensgefahr.

Gegen Mitternacht war die Polizei wegen einer drohenden Messerstecherei zum Hauptbahnhof Mülheim gerufen worden. Der Tatverdächtige flüchtete vom Bahnhof aus zu Fuß zur Flüchtlingsunterkunft am Klöttchen. Dort ging der Mann „mit einem Messer und einer abgeschlagenen Flasche bedrohlich auf die Einsatzkräfte zu", wie Polizeisprecher Marco Bischoff auf Nachfrage der Redaktion am Samstagmorgen erklärt.

Polizeieinsatz in Mülheim: Lage bislang noch undurchsichtig

Noch sei die Schriftlage sehr dünn und Zeugenaussagen stünden noch aus, aber gesichert sei, dass „die Beamten ihre Waffen zückten, um den Mann abzuschrecken. Als er weiter auf sie zuging, feuerten sie ab", so Bischoff. Wie viele Schüsse gefallen sind und ob ein oder mehrere Polizisten geschossen haben, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg die andauernden Ermittlungen übernommen.

Der Mann sei zu Boden gegangen und musste lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Aktuell, so Polizeisprecher Marco Bischoff, laufe eine Not-OP. „Es besteht Lebensgefahr." Zu den Personalien des Mannes gebe es bislang keine bestätigte Erkenntnis, „wir konnten noch nicht mit ihm sprechen."

Die Polizeibeamten, die beim Einsatz vor Ort waren, werden derzeit psychologisch betreut, die Ermittlungen zum Tathergang laufen. Während des Einsatzes sollen die Beamten Body-Cams getragen haben. „Diese Bilder werden im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet", so Bischoff. (nik)

