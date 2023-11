Ab Mittwochabend kommt es zu Warnstreiks um Bahnverkehr. Massive Ausfälle wird es auch in Mülheim geben.

Mobilität Bahnstreik ab Mittwoch: Die Auswirkungen in Mülheim

Mülheim. Der Bahnstreik am Mittwoch und Donnerstag wird auch massive Auswirkungen auf den Zugverkehr in Mülheim haben. Was an Einschränkungen bekannt ist.

Der kurzfristig von der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) angekündigte flächendeckende Streik ab Mittwoch um 22 Uhr bis Donnerstag, 18 Uhr, wird laut Deutscher Bahn massive Auswirkungen haben – so auch in Mülheim.

Die DB appellierte an Fahrgäste, während des Streiks „auf nicht unbedingt notwendige Reisen mit der DB zu verzichten oder die Reise zu verschieben“. Für den Fernverkehr, der in Mülheim ohnehin nur sehr selten Halt macht, hat die DB einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten erarbeitet, dafür aber mit längeren Zügen und mehr Sitzplätzen. Eine Mitfahrt könne aber nicht garantiert werden, hieß es.

Regionalzüge; Massive Ausfälle auch für Mülheim zu befürchten - was bis jetzt klar ist

Alle Fahrgäste, die ihre für den 15. oder 16. November geplanten Reisen wegen des Streiks verschieben, können ihr Ticket laut DB zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben. Die Fahrkarte gelte für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

Lesen Sie auch:Deutsche Bahn baut wieder: Einschränkungen in Mülheim

Im Regionalverkehr sei es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren, so die Deutsche Bahn. Beispiel RE 2: Die Züge verkehren nur zwischen Osnabrück Hbf und Münster Hbf. Eine Weiterfahrt ins und durch das Ruhrgebiet (inklusive Mülheim) nach Düsseldorf wird es nicht geben. Der Wupper-Lippe-Express (RE 49) zwischen Wuppertal und Wesel mit planmäßigen Halten in Mülheim Hbf. und Mülheim-Styrum wird laut Deutscher Bahn gar nicht fahren. Schienenersatzverkehr sei in Planung, hieß es dazu noch unspezifisch.

Dagegen hieß es am Mittwochmittag, der Niers-Haard-Express (RE 42) zwischen Münster und Mönchengladbach werde trotz Streik auf der Strecke sein. So soll der RE 42 auch zu seinen Zeiten an Mülheims Hauptbahnhof ein- und ausfahren.

Die S 1 soll Mülheim im 60-Minuten-Takt ansteuern

Die Rhein-Niers-Bahn (RB 33) zwischen Aachen und Essen-Steele mit regulärem Halt am Mülheimer Hauptbahnhof verkehrt wohl nicht. Auf der Bahn-Seite war vermerkt, dass die Züge lediglich im 120-Minuten-Takt zwischen Aachen und Mönchengladbach verkehren – und das auch nur bis 20 Uhr.

Die S 1 zwischen Dortmund und Solingen soll zumindest im 60-Minuten-Takt fahren. Die S 3 zwischen Hattingen und Oberhausen soll aber gar nicht fahren. Schienenersatzverkehr mit Bussen gebe es hier auch nur zwischen Hattingen Mitte und Essen Hbf, so die Information.

Was die Auswirkungen auf weitere Linien, die gewöhnlich Mülheim ansteuern, sein werden, war bis dato noch unklar.

Die DB will auf bahn.de und in der App „DB Navigator“ möglichst aktuell zu den Streikauswirkungen informieren. Eine Übersicht über betroffenen Linien im Regionalverkehr in NRW soll es unter zuginfo.nrw geben. Auch eine kostenlose Streikhotline sei eingerichtet, hieß es. Sie ist erreichbar unter 08000 99 66 33.

Mobilität in Mülheim - weitere Berichte:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim