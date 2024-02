Mülheim. Monatelang war es ruhig geworden um die Flüchtlingsunterkunft im beschaulichen Mülheim-Raadt. Am Wochenende eskalierte die Lage nun offenbar.

„Eigentlich“, sagt ein Bewohner der Theo-Wüllenkämper-Straße, „war es sehr ruhig.“ Der Vater lebt mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Parsevalstraße und hat die Geschehnisse der vergangenen Monate hautnah mitbekommen. Dass nun endlich Ruhe eingekehrt zu sein schien, freut ihn, erzählt er. „Aber seit einiger Zeit ist es anders als sonst, beunruhigend.“ Der Anwohner, dessen Name der Redaktion bekannt ist, möchte anonym bleiben. Er schildert regelmäßige Einsätze von Feuerwehr und Polizei, die sich zuletzt extrem häuften. Damit ist er nicht der einzige. Beobachtungen aus der Nachbarschaft decken sich, sogar der Einsatz von Handschellen soll gesehen sein worden. Was geht in der ZUE vor?