Mülheim. Caritas schildert dramatische Fälle von Altersarmut und arbeitet unter anderem mit der Wärmeinsel dagegen an. Nun läuft die Finanzierung aus.

„Das hier ist ein super einfaches Angebot. Man kann einfach kommen und bekommt ohne Papierkram ein warmes Mittagessen, und wenn man geht, nimmt man sich noch ein Care-Paket fürs Wochenende mit.“ Georg Jöres, Leiter des Caritas-Sozialdienstes steht in dem hellen Raum in der Seniorenbegegnungsstätte an der Aktienstraße und sieht sich zufrieden um. Voll ist es an den vier Tischen. Etwa 30 Menschen sitzen hier, um sich neben dem Essen auch ein paar warme Worte abzuholen.