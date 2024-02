Mülheim. Die Anmeldungen zum Schuljahr 2024/25 sind abgeschlossen - mit faustdicken Überraschungen. Leider müssen auch wieder Kinder abgelehnt werden.

1080 Viertklässler sind in den vergangenen Tagen an Mülheims Gymnasien, an den Realschulen und der Hauptschule angemeldet worden; im vergangenen Jahr waren es 1104. Auch etliche Jungen und Mädchen, die zuvor an den Gesamtschulen der Stadt abgelehnt worden sind, haben sich an den anderen weiterführenden Schulen registrieren lassen. Besonders nachgefragt sind in diesem Jahr die Luisenschule und die Realschule an der Mellinghofer Straße.