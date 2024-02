Mülheim. Es ist eine der gastronomischen Institutionen in Mülheims Innenstadt: Das Café Leonardo zieht Menschen jeden Alters so an. Was es zu bieten hat.

In unserer Reihe über die Mülheimer Gastronomie geht es heute erstmalig auf die Schloßstraße. Dort, kurz unterhalb des Forums, sitzt Rajesh Luthra in seinem Café Leonardo und strahlt eine große Ruhe aus – obwohl er in einer Branche aktiv ist, die es in den vergangenen Jahren nicht einfach hatte. Ein Grund für diese Ruhe ist unzweifelhaft die große Erfahrung des Mannes, der auf mehrere erfolgreiche Jahrzehnte in der Gastronomie zurückblicken kann.

„Ich habe als Betriebsleiter in dem Café gearbeitet, das vorher hier an dieser Stelle war“, erzählt Luthra. Für dieses Franchise-Unternehmen eröffnete er auch zahlreiche Cafés an anderen Standorten und betreute so den Aufbau der gastronomischen Betriebe an unterschiedlichen Orten und unter wechselnden Voraussetzungen und Bedingungen. So erlangte er intensive Einblicke in jeden Bereich dieses Geschäfts. Als sein Chef das Café in Mülheim aufgeben wollte, witterte er seine Chance und nahm sie schließlich wahr.

Gemütlichkeit ist garantiert im Café Leonardo in Mülheims Fußgängerzone an der Schloßstraße. © FUNKE Foto Services | Martin Möller

Ein Mülheimer Café, das nichts Hektisches hat und in dem man sich einfach gerne aufhält

„Ich habe mich in den Beruf verliebt, wollte mich gerne selbstständig machen und habe den Laden dann übernommen“, erinnert er sich. Das liegt nun bereits über ein Jahrzehnt in der Vergangenheit und Luthra hat seine Entscheidung zu diesem Schritt ganz offensichtlich nie bereut. Dabei kommen ihm bis heute auch seine Ausbildung als Bürokaufmann und Betriebswirt zugute. In Ergänzung dazu ist er auch noch Fachmann für System-Gastronomie.

Damit hat sein Café Leonardo nichts mehr zu tun. „Ich wollte kein fest vorgeschriebenes Konzept weiterführen“, war er sich sicher. So gebe es auch keine Einheitskleidung. „Jeder soll das anziehen, worin er sich wohlfühlt“, so der Chef. Uniformen würden angesichts der Einrichtung des Cafés auch nicht passen. Der große Raum wirkt, nicht zuletzt aufgrund seiner sparsamen Beleuchtung, sehr gemütlich. Üppige Dekoration verstärkt diesen Eindruck noch. Die überall verteilten weichen Sitzmöbel komplettieren das Bild von einem Ort, der nichts Hektisches hat und an dem man sich einfach gerne aufhält.

Brunch-Buffet an Sonn- und Feiertagen in Mülheims Innenstadt-Café

Dazu gibt es über den ganzen Tag verteilt reichlich Gelegenheiten. Im Café Leonardo gibt es von Montag bis Samstag ab 9 Uhr ein Frühstücksbuffet. Sonn- und Feiertags wird in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein Brunch-Buffet angeboten. Die darüberhinausgehende Karte ist überreichlich gefüllt – sowohl mit Getränken als auch mit Speisen. Die Palette reicht dabei von Suppen und Salaten über Schnitzel und Flammkuchen bis hin zu einer vegetarischen und veganen Auswahl.

„Wir haben Gäste im Alter von acht bis 80“, sagt Rajesh Luthra. Das sei wörtlich zu nehmen. Erst kürzlich sei ein junger Gast abends ins Café gekommen und habe ihm gesagt, dass seine Großmutter am Morgen desselben Tages ebenfalls dagewesen sei. „Wir haben zu 80 Prozent Stammkunden“, fasst der Chef zusammen. Sowohl im Umgang des Teams untereinander als auch im Umgang mit den Gästen liege der Fokus auf familiärer Freundlichkeit. „Unser Motto ist: ‚Komm´ als Gast und geh‘ als Freund.“

Das Café Leonardo hat Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Freitags und samstags werden die Gäste sogar noch zwei Stunden länger bewirtet. An Sonn- und Feiertagen werden die Türen um 10 Uhr geöffnet und um 24 Uhr geschlossen. Weitere Informationen: leonardo-cafe.de.

