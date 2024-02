Mülheim. Die etwas andere Freizeitaktivität und voll im Trend ist das Bemalen von Keramik. Mit dem „Fileli“ gibt es dafür in Mülheim einen neuen Ort.

Hell, einladend und fröhlich ist der frisch renovierte Raum des „Fileli“ Keramik-Malstudios an der Duisburger Straße 275 in Speldorf. Hier hat sich Inhaberin Leonie Matania, 33, einen großen Traum erfüllt. Nach abgeschlossenen BWL-Studium hat sie noch Medienmanagement studiert und Wirtschaftspädagogik. Zuletzt war sie als Lehrerin in einer Berufsschule tätig, doch momentan ist sie in Elternzeit und nutzt diese, um den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen. Seit Oktober laufen die Vorbereitungen und am 2. März eröffnet sie das Studio, in dem in lockerer Atmosphäre dann gemalt und gestaltet werden darf.