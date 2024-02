Mülheim. Mit der Atrium-Apotheke verliert Mülheim eine weitere Verkaufsstelle für Medizin. Wie viele Einwohner eine Apotheke im Schnitt versorgen muss.

„Liebe Kunden, liebe Kundinnen!“ steht in gefetteten Lettern auf dem Aushang, der vielfach in den Schaufenstern der Atrium-Apotheke an der Wallstraße hängt. „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir zum 29.02.2024 schließen. Wir möchten uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen in den vergangenen Jahren bedanken.“ Ein Schritt, der überraschend kommt und zu dem passt, was ein Vergleich offenlegt: Vor zehn Jahren hatte Mülheim noch 45 Apotheken, davon ist man heute weit entfernt.