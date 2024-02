Mülheim. Im Duett mit Peter Alexander wurde „Leila Negra“ 1954 berühmt. In Mülheim kam sie zur Welt und sofort ins Kinderheim. Das ist ihre Geschichte.

Der Mülheimer Heimatforscher Dirk von Eicken, früher Mitbetreiber eines Kultur- und Geschichtsladens an der Oberstraße, liebt Mülheimer Geschicht(e)n abseits des historischen Mainstreams. Eine davon hat er als Autor für den Geschichtsverein und dessen Internetseite recherchiert und aufgeschrieben. Im Interview erzählt er sie, die abenteuerliche und schillernde Story der 1930 in Mülheim geborenen Schwarzen Schauspielerin und Sängerin Leila Negra, alias Marie Nejar. Sie lebt heute hochbetagt in Hamburg.