Mülheim. In der Wohnung eines Juweliers erbeuten Einbrecher Luxus-Gegenstände. Schon vor mehr als einem Jahr machten Unbekannte bei dem Mann fette Beute.

In den Krokodilleder-Jacken mit dem auffälligen Logo von Star-Designer Philipp Plein hat sich Klaus G. gern gezeigt. Sie trug der Geschäftsmann, der eine Juwelier-Kette mit acht Filialen im Rheinland und in Dortmund betreibt, wenn er auf seinem Instagram-Profil „klaus_koenigsallee“ neue Pretiosen aus seinem Sortiment anpries. 20 von ihnen, Größe 58, in teils schreienden Farben und jede mutmaßlich wohl im Wert eines Kompaktwagens, weg. Gestohlen von Einbrechern, die aus der Wohnung des Juweliers an der Großenbaumer Straße auch eine Rolex, hochwertigen Schmuck und diverse Luxusmarkentaschen mitnahmen.

Wie erst jetzt bekannt wird, ist der Mann schon vor mehr als einem Jahr Opfer einer ähnlich spektakulären und lukrativen Tat geworden. In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2023 verschwand sein blauer Lamborghini Aventador aus der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in Broich. Zum Wert des Wagens mit Baujahr 2016 macht die Polizei keine Angaben. Fahrzeuge dieses Modells mit geringer Laufleistung werden auf Verkaufsportalen im Internet mit Preisen ab einer Viertelmillion Euro gehandelt.

20 Krokodilleder-Jacken von Philipp Plein gestohlen

Zum aktuellen Einbruch war es am Valentinstag gekommen. Und es dürfte kein Zufallstreffer gewesen sein. Die Täter nutzten zwischen 20.15 und 22.15 Uhr eine zweistündige Abwesenheit des Juweliers aus, um zuzuschlagen. Sie hatten die Tür der Wohnung aufgebrochen und verschwanden kurz darauf unerkannt mit den Luxus-Artikeln. Für nagelneue Kroko-Jacken von Designer Plein, bei denen es sich oft um Unikate handelt, werden im Internet Preise jenseits der 100.000 Euro aufgerufen. Die des Juweliers waren allerdings getragen. Trotzdem dürfte der Wert der Beute hoch sein. Die Polizei ist bei der Bezifferung des Schadens zurückhaltend, Sprecherin Vivienne Volkmann geht aber von einer Summe im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich aus.

Am Montag hatte die Polizei den Einbruch öffentlich gemacht und der Meldung auch Fotos hinzugefügt, die die gestohlene Rolex und einige der Jacken zeigen. Entnommen aus dem Instagram-Profil des Juweliers, der mehr als 100.000 Follower hat. Brauchbare Hinweise von Zeugen seien bislang nicht eingegangen, sagt Volkmann. Natürlich werde geprüft, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang bestehe. Rein rechtlich sei das eine ein Fall eines Einbruchs, das andere ein Fall des besonders schweren Diebstahls. Sie würden im gleichen Kommissariat bearbeitet. Auch nach dem Diebstahl des Lamborghinis hatte die Polizei ein Foto der Beute veröffentlicht. Wie die Jacken, die Taschen und die Rolex bleibt allerdings auch der Luxus-Sportwagen erstmal verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.

