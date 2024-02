Im Theater an der Ruhr: Die Schauspieler Steffen Reuber (l. als Psychiater) Bernhard Glose (Antonin Artaud) in „Ich, Antonin Artaud – Le Mômo“. Die Produktion aus dem Sommer 2023 wird bei „Rausch 3“ in Müheim erneut gezeigt. An sie knüpft nun das neue Stück „Antonin Artaud - Der wilde Harlekin“ an. © FUNKE Foto Services | Martin Möller