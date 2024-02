Mülheim. Seit Ende 2022 ist der Umbau der Kaiserstraße mit Mehrheit beschlossen. Jetzt fordern Mülheims Liberalen Zahlen zum Verkehr. Die Stadt liefert.

Fast ist es in Mülheim nicht viel anders als in der großen Bundespolitik auch. So ist der Umbau der Kaiserstraße mit einer eigenen Fahrradspur in Richtung Innenstadt eine längst beschlossene Sache, die nach langer Planung sogar in diesem Jahr umgesetzt werden soll. Nun aber grätscht in letzter Minute die FDP mit einer neuen Anfrage in die laufende Planung.