60 Jahre und eine Schönheit: Bilder von Oldtimer „Arabella“

Deutlich ragen die Heckflossen einer Lloyd Arabella von 1960 (Hersteller Borgward, Besitzer Heinz Bohnes, Mülheim) auf. Heinz Bohnes ist Mitglied in der Carl F. W. Borgward Interessengemeinschaft, die Ende August mit einem großen Treffen in Mülheim an der Ruhr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern wird.