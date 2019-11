Diabetestag 11. Mülheimer Weltdiabetestag am Samstag in der Stadthalle

Mülheim. Experten klären Betroffene und Risikogruppen beim Weltdiabetestag Samstag in der Mülheimer Stadthalle über die Erkrankung auf. Eintritt ist frei.

Der Weltdiabetestag war offiziell schon am 14. November, die große Veranstaltung dazu in der Stadthalle findet am Samstag, 30. November, von 10 bis 15 Uhr statt. Der Eintritt zum „11. Mülheimer Weltdiabetestag“, den das Evangelische Krankenhaus (EKM) mit der Diabetologischen Schwerpunktpraxis Lacner ausrichtet, ist frei.

In der Stadthalle geht es am Samstag um Fragen, wie Erkrankte mit Diabetes leben können, wie sie sich ernähren sollten, welche gesundheitlichen Risiken es gibt. Die anwesenden Experte informieren und klären auf, sprechen auch medizinische Themen wie Adipositas-Operationen oder die Auswirkungen neuer Diabetesmedikamente auf das Herz an. An diversen Ausstellungsständen können Besucher sich die Handhabung neuer Hilfsmittel zeigen lassen.

Die Zahl der Diabetes-Patienten steigt weiter an

Über sieben Millionen Menschen leiden hierzulande an einer Diabetes-Erkrankung. Bis zum Jahr 2040 könnte diese Zahl auf bis zu zwölf Millionen ansteigen, wird geschätzt. Teils schwerwiegende Folge- und Begleiterkrankungen könnten vermieden werden, wenn die Erkrankung früh erkannt und angemessen behandelt wird. „Diabetes wirkt toxisch auf Gefäße und Nerven und kann Schäden verursachen, die nicht umkehrbar sind“, erklärt Prof. Dr. Philip Hilgard, Chefarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie im EKM. Diese Folgen können fast alle Organe des Körpers betreffen. Bereits geringfügig erhöhte Blutzuckerwerte können zu Veränderungen an Blutgefäßen (Adern) und zu Nervenschäden führen. „Das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, ist bei Diabetikern zwei- bis dreimal höher als bei Nicht-Diabetikern“, sagt Hilgard.

Kostenloser Gesundheitscheck für Diabetiker und Risikopatienten

„Nach der Diagnose definieren wir mit dem Patienten individuelle Therapieziele“, sagt Dr. Benedict Lacner, Leiter der Diabetologie am EKM und niedergelassener Diabetologe. Dann erfolge mit der Therapie eine engmaschige Betreuung des Patienten, auch mit Ärzten weiterer Fachrichtungen. Das EKM bietet am Samstag in der Stadthalle einen kostenlosen Gesundheitscheck für Diabetiker und Risikopatienten an. Alle anwesenden Experten beraten auch individuell um das Thema Diabetes. Der Infotag steht unter der Schirmherrschaft von OB Ulrich Scholten, die Deutsche Diabetes Hilfe ist offizieller Partner. Eingeladen sind neben den Betroffenen auch Risikogruppen wie Menschen mit Übergewicht oder mit Diabetes-Erkrankungen innerhalb der Familie.