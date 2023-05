Herne: Vorglühen für Pogendroblem mit Vier Meter Hustensaft

Herne. Punk mit tollen Bandnamen und einem Extra: Beim Konzert in Eickel verriet der Verein KAZ, wer beim Herner Open-Air-Festival im August dabei ist.

Es war vielleicht nicht das beste Punk-Konzert aller Zeiten. Aber in der inoffiziellen Rubrik „Punk-Konzerte mit den besten Bandnamen“ lag das Mini-Festival im Eickeler Jugendzentrum Heisterkamp ganz weit vorne: Auf Einladung des Kulturell-Alternativen Zentrums (KAZ) enterten am Samstagabend beim Heisterpunk die Bands Vier Meter Hustensaft, Kommando Rostkehlchen und Die lieben Löwen die Bühne. Und: Es war mehr als „nur“ ein Konzert.

Mit Frontfrau: Vier Meter Hustensaft beim Auftritt im Heisterkamp. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Als Soli-Konzert fürs traditionelle KAZ Open Air hatte das KAZ-Team um Vorsitzende Dana Seidel und Geschäftsführer Christoph Ishorst die Veranstaltung nämlich ausgerufen. Dieses geht in diesem Jahr am Samstag, 26. August, wie immer am Skatepark Hibernia in Holsterhausen mit acht Bands über die Bühne. Im Heisterkamp lüftete das KAZ das Geheimnis ums Line Up für die 15. Auflage des 20007 gestarteten Umsonst-und-Draußen-Festivals. Und das hat es in sich.

Pogendroblem, Pripjat und Pestpocken heißen die drei laut KAZ gleichrangigen Headliner des diesjährigen Festivals. Dreimal P also, davon zweimal Punk und einmal Thrash Metal. Dieser harten und schnellen Spielart des Metal frönt das Kölner Quartett Pripjat, das sich nach einer durch die Atomkatastrophe von Tschernobyl entstandenen Geisterstadt benannt hat. Kein Zufall, denn: Zwei Gründungsmitglieder stammen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Beim 14. KAZ Open Air am 22. August 2022 trat unter anderem die Band Dampfmaschine im Skatepark Hibernia auf. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Pogendroblem ist laut Linus Volkmann vom Fachmagazin MusikExpress „eine der aufwühlendsten Punkbands der Stunde“. Das aktuelle Album trägt den Titel „Alles was ich noch habe sind meine Kompetenzen“ und ist auf dem renommierten Label Audiolith erschienen ist. Ein Song heißt „Lass den Shirt an“ und wendet sich mit Slogans wie „Keine Freiheit für neuen deutschen Männerschweiß“ gegen Mackertum in der Punk-Szene. Einige Jahre mehr auf dem Buckel als Pogendroblem haben Pestpocken, die sich bereits 1997 gegründet haben.

Das Line Up des KAZ-Festivals komplettieren die Formationen Worst Band in Town, Venturas, My Terror, Molly Punch sowie Hel’s Rotten Meat. Das nach Bassistin Helena und ihren wesentlich älteren (wenn auch noch nicht verfaulten) Bandkollegen benannte Herner Punk-Sextett tritt relativ selten auf, dafür aber gerne mal fulminant – so wie beim jüngsten Rock-Spektakulum am Stennert im September 2022.

Punk-Party: Vor der Bühne feierten Besucherinnen und Besucher zu den Auftritten der drei Bands des Heisterpunk ab. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Zurück zum Soli-Konzert: Rund 70 Besucherinnen und Besucher fanden den Weg zum Heisterkamp und unterstützten bei politisch korrekten Preisen (5 Euro Eintritt, 1,50 Euro für den halben Liter Hansa-Pils) das KAZ bzw. die Finanzierung des kostspieligen Open-Air-Festivals. Es werde immer schwieriger, eine solche Veranstaltung zu schultern, berichtete KAZ-Geschäftsführer Christoph Ishorst.

Die WAZ kommt auf das Festival und die Situation des KAZ zurück.

