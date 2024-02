Gladbeck. Am Donnerstagabend wird die zweite Folge von Heidi Klums Modelshow ausgestrahlt. Gladbecker Yanik ist wieder mit dabei.

„Du bist ein ganz besonderer Typ, finde ich!“ Das wäre doch schon mal geschafft! Gleich bei der ersten Begegnung in der neuen GNTM-Staffel 2024, die Donnerstag gestartet ist, ist Model-Chefin Heidi Klum Yanik, Kandidat aus Gladbeck mit Job in einer Oberhausener Spielhalle, positiv aufgefallen. Dass der 20-Jährige da schon gemeinsam mit vier weiteren männlichen Nachwuchs-Models über zwei Stunden auf seinen Premierenauftritt vor laufender Kamera hatte warten müssen, man merkte es dem Gladbecker mit dem weißblonden Lockenkopf kaum an. Seine Coolness wurde dann auch belohnt – Model-Mama Heidi ließ ihn nämlich eine Runde weiterkommen.

Model-Chefin Heidi Klum zu Yanik (20): „Du fällst auf jeden Fall auf!“

„Du fällst auf jeden Fall auf!“, gab sie Yanik mit auf den Weg, bevor sie den Gladbecker dann auch noch nach seinem besonderen Talent befragte. Yanik kann nämlich wiehern wie ein Pferd. „Ich kenne niemanden, der ein Pferde-Geräusch so authentisch nachmachen kann“, hatte der 20-Jährige schon im Interview kurz vor seinem ersten Lauf über den GNTM-Catwalk erklärt. Von Heidi Klum gab es dann kurz darauf für die Demonstration von Yaniks ungewöhnlichem Talent einen kleinen Applaus – und die Einladung in die nächste Runde dieser 19. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“, in der erstmals auch männliche Models sich der kritischen Beurteilung von Heidi stellen können.

Yanik aus Gladbeck ist eine Runde weiter bei GNTM 2024

Wie Yanik sich weiter machen wird? Folge zwei der Casting-Show (Donnerstag, 22. Februar, 20.15 Uhr, Pro Sieben) wird‘s zeigen. Sympathisch scheint der Gladbecker Kandidat Model-Chefin Heidi Klum ja schon mal zu sein. Die Konkurrenz in dieser Staffel, in der erstmals zwei Models gesucht werden, ist allerdings nicht ohne. Und auch für andere männliche Kandidaten fand Model-Mama Heidi wohlwollende Wort.

Auf jeden Fall ist der junge Gladbecker im Moment aber noch fest davon überzeugt, sich aktuell in der „Blütezeit seines Ich-Seins“ zu befinden. Und im Kandidaten-Interview vor Ausstrahlung der Show sagte er sehr selbstbewusst: „Ich habe gute Chancen, weil ich mich so lange zurückgehalten habe und jetzt my time to shine ist. Ich weiß, dass ich es draufhabe, und glaube an mich.“

Gladbecker verrät, oft mit Stars wie Troye Sivan und Machine Gun Kelly verwechselt zu werden

Möchte gern als Model und Schauspieler Karriere machen: Yanik aus Gladbeck macht bei „Germany‘s next Topmodel“ mit. © ProSieben | MICHAEL DE BOER

Im Moment jobbt der Gladbecker mit der weißblonden Vokuhila-Friese noch in einer Retro-Spielhalle in Oberhausen. Das kann sich natürlich schlagartig ändern, sollte Heidi Klum weiterhin Gefallen an seinem heißgeliebten 80er-Jahre-Style finden. Das könnte ihn ja dann durchaus auf die Laufstege der Welt katapultieren. Seinem großen Wunsch, einmal nach New York zu reisen, würde das auf jeden Fall schon mal sehr entgegenkommen. Oft, hat Yanik im Interview mit Pro Sieben auch schon verraten, werde er mit Stars wie Troye Sivan oder Machine Gun Kelly verglichen.

Schon als Kind wollte Yanik übrigens Schauspieler werden. Vorstellen kann der 20-Jährige sich das nach wie vor. Schon im Alter von zehn hat er angefangen zu modeln. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, sollte man meinen, um wenigstens einige Runden bei GNTM überstehen zu können. In der Männer-Model-Szene, sagt der schlaksige Gladbecker, sei aktuell noch überwiegend der durchtrainierte Typ Mann mit krassen Muskeln angesagt. „Jetzt möchte ich zeigen, dass das nicht so sein muss!“