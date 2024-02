Gladbeck. Die Kette „Haus des Döners“ plant nun einen Laden in Gladbeck. Bekannt ist sie für ihr Eröffnungsangebot. Wann es so weit sein soll.

Die Franchise-Kette „Haus des Döners“ wächst rasant. Nach eigenen Angaben betreibt sie 85 Filialen in Deutschland, dazu kommt eine im niederländischen Venlo und seit Oktober eine in Medina in Saudi-Arabien. Demnächst taucht auch Gladbeck auf dieser Landkarte auf. Der ehemalige Handyladen am Marktplatz in Gladbeck wird derzeit umgebaut. Draußen hängen jedoch schon große Banner an der Fassade, die die baldige Eröffnung von Haus des Döners in Gladbeck ankündigen.