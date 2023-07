Zusatztermine: Taylor Swift spielt drei Mal in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. US-Megastar Taylor Swift hat Zusatztermine für ihre „The Eras Tour“ bekanntgegeben. Ganze drei Male wird sie in der Veltins-Arena spielen.

„Wo zur Hölle ist Gelsenkirchen?“ – als US-Megastar Taylor Swift im Juni die Termine für ihre „The Eras Tour“ bekanntgab, da häuften sich im Internet die Kommentare überraschter Fans. Denn neben den großen Metropolen des Kontinents wurde ausgerechnet die Emscherstadt als Spielort auserkoren. Und nun ist klar: Taylor Swift kommt im Juli 2024 nicht nur einmal, sondern sogar gleich drei Mal in die Veltins-Arena, um „Shake It Off“, „Bad Blood“ oder „Anti-Hero“ zum Besten zu geben.

Über Twitter teilte die Sängerin am Mittwochspätnachmittag deutscher Zeit mit, dass sie sowohl am 17. Juli als auch am 18. und 19. Juli 2024 in Gelsenkirchen gemeinsam mit der Rock-Band Paramore als Vor-Act spielen wird. Der Grund laut ihrer Website: die „überwältigende Anfrage“.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Registrierungszeitraum für Vorverkauf endete bereits

Der Registrierungszeitraum für den Vorverkauf endete allerdings bereits am 23. Juni 2023. Wer die Registrierung verpasst hat, dem helfen auch die Zusatzkonzerte nicht weiter.

Wer dagegen geschafft hat, sich rechtzeitig zu registrieren, sollte seine Mails prüfen. Steckt ein Code für den Ticketvorverkauf im Postfach, kann man diesen dann für die Termine der ausgewählten Stadt nutzen. Übertragbar ist der Zugangscode nicht. Der Vorverkauf für die Shows in Gelsenkirchen beginnt dann am Mittwoch, den 12. Juli, um 10 Uhr. Die Registrierung für den Vorverkauf ist also noch keine Garantie, auch Tickets erwerben zu können.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Auf Twitter teilten mehrere Fans, die einen Code erhalten haben, am Mittwochnachmittag dennoch bereits glücklich Screenshots von ihren Mails. Und wieder gibt es große Überraschung – aber auch Freude - über den gleich dreifach ausgewählten Spielort Gelsenkirchen: „Taylor Swift spielt einfach 3 Tage hintereinander in Gelsenkirchen, aber kein Konzert in Berlin. Hahahaha, love her!“, schreibt da etwa eine Nutzerin.

Tja, egal ob Ed Sheeran, die Rolling Stones oder eben Taylor Swift - Gelsenkirchen bekommt sie alle!

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen