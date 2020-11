TÜV Gelsenkirchen: Jedes dritte Auto hat erhebliche Mängel

54 Prozent der im Jahr 2019 beim TÜV in Gelsenkirchen untersuchten Autos hatten keine Mängel. Foto:

Gelsenkirchen. 71 Prozent der Autos in Gelsenkirchen schafften 2019 die Hauptuntersuchung beim TÜV direkt im ersten Anlauf. Wo die meisten Mängel auftreten.

Bei fast jedem dritten Auto (28,6 Prozent), welches der TÜV Nord im Jahr 2019 in Gelsenkirchen untersucht hat, haben die Prüfer erhebliche Mängel entdeckt. Das teilte die Prüfgesellschaft in ihrer nun veröffentlichten Jahresstatistik mit. Diese Fahrzeuge mussten unverzüglich repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die TÜV-Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Absolut verkehrsunsicher war dabei kein Auto.

Positiv war hingegen, dass im Vorjahr mehr als 71 Prozent aller Autos eine neue Plakette direkt im ersten Anlauf bekamen. Bei mehr als 54 Prozent fanden sich sogar gar keine Mängel am Wagen. Der durchschnittliche Pkw, der an den Gelsenkirchener Standorten begutachtet wurde, war 9,4 Jahre alt und hatte mehr als 94.000 Kilometer auf dem Tacho.

TÜV Nord: Je älter das Fahrzeug, desto mehr Mängel treten auf

Die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln sei in den vergangenen Jahren gesunken, so der TÜV Nord. Der Bereich Licht und Elektrik mache nach Angaben der Prüforganisation die meisten Probleme, gefolgt von Mängeln an Reifen, Rädern und Achsen. Auch die Bremse und das Thema Umweltbelastung werden oft beanstandet.

Dabei lässt sich folgender Trend erkennen: Je älter die Fahrzeuge bei der Untersuchung sind, desto höher ist die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen. Bei der ersten Hauptuntersuchung im Alter von drei Jahren finden sich bei 5,8 Prozent der Autos erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 10 Prozent. Nach sieben Jahre liegt die Quote bei 16,3 Prozent. Als Elfjährige weisen 29 Prozent der Autos erhebliche Mängel auf und müssen zur Reparatur in die Werkstatt. Diese Werte gelten für das gesamte Einzugsgebiet des TÜV Nord.