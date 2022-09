Der Dreh am Heizungsventil – die Raumtemperatur zu senken, hilft Gelsenkirchenern beim Energiesparen.

Energiekrise Trotz Sparkurs: In Gelsenkirchen soll kein Schulkind frieren

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchener Schulen, Kitas, VHS und Jugendeinrichtungen soll es nicht kalt werden. Diese Zusagen macht die Verwaltung in der Energiekrise.

Das „Lagezentrum Energiemangel“ hat für Gelsenkirchen ein Maßnahmenpaket erarbeitet. Die Pläne betreffen die Beleuchtung, die Temperatur von Wasser und städtischen Räumen sowie die Belüftung. Umgesetzt werden sollen sie schrittweise bis zum 30. September, also bis zu Beginn der nächsten Heizperiode. Im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie erläuterte Stadträtin Anne Heselhaus, unter anderem Beigeordnete für die Bereiche Bildung, Jugend und Sport, was das für die Schulen in Gelsenkirchen bedeutet.

Gelsenkirchener Lagezentrum bewertet die Situation kontinuierlich

Trotz Energiekrise: Frieren soll kein Kind, keine Lehrkraft in den Klassenräumen. Das machte Heselhaus deutlich. Auch dass „Schule weit gefasst“ werde. Auch die Volkshochschule, der OGS-Bereich, natürlich die Kindertagesstätten und die Jugendeinrichtungen werden vom Spargebot ausgenommen. Dort soll die Raumtemperatur nicht auf 19 Grad begrenzt werden. Ausnahme: die Sporthallen. Hier soll die Temperatur runtergefahren werden: auf 17 Grad.

Ausnahme Sporthallen: Temperatur wird dort auf 17 Grad gesenkt

Bis zum Beginn der Heizperiode ist das heiße Wasser in den Sportstätten abgestellt – zunächst bis Ende September. Ob es dabei bleiben wird, entscheidet das Lagezentrum voraussichtlich Ende des Monats. Das Gremium bewertet wöchentlich die Lage, auch um zeitnah adäquat reagieren zu können.

In einer Videorunde mit allen Schulleitern wurde die Situation Dienstag besprochen, die städtischen Vorgaben werden den Schulen auch noch schriftlich mitgeteilt.

Als Energie-Einsparziel hält der Deutsche Städtetag bis zu 20 Prozent für erreichbar. Auch in Bereichen ohne strikte Sparvorgaben wie den Schulen setzt die Verwaltungsspitze dabei auf „Solidarität. Wir gehen davon aus, dass Beschäftigte selbst aktiv und eigenständig kreativ werden“, so Heselhaus. Klar sei, „dass wir sparen müssen, damit wir alle gut durch den Winter kommen“.

