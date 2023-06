Tore statt Tosca: MiR lädt zur Theaterfußball-DM auf Schalke

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen steigt die Deutsche Meisterschaft der Theaterfußballer. Musiktheater im Revier begrüßt Gäste auf dem Gelände des FC Schalke 04.

Dribblings statt Don Pasquale, Tore statt Tosca: Das Musiktheater im Revier (MiR) kann natürlich die ganz große Oper, will sich an diesem Wochenende aber zudem als herausragender Gastgeber eines Sportevents beweisen. Denn am morgigen Samstag, 24. Juni, steigt die 43. Deutsche Theaterfußballmeisterschaft in Gelsenkirchen – genauer gesagt: auf Schalke!

Ab 9.30 Uhr laufen auf dem Trainingsgelände der Königsblauen an der Arena die Partien der kickenden Kreativköpfe. Und alle Beteiligten haben im Vorfeld versprochen, auf den beiden Plätzen kein Theater machen zu wollen.

Gäste aus Berlin, Stuttgart, Bremen und Hannover zu Gast in Gelsenkirchen

Neun Fußballmannschaften aus der gesamten Republik gehen bis etwa 17 Uhr auf Titeljagd. So ist die Bundeshauptstadt Berlin vertreten durch die Auswahl der Staatsoper Unter den Linden. Aus dem Norden kommen die Mannschaften des Theaters Bremen und des Schauspiels Hannover. Und aus Süddeutschland treten Teams vom Staatstheater Stuttgart und Nationaltheater Mannheim an.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Lokalkolorit versprühen hingegen das Aufgebot des Theaters und der Philharmonie Essen sowie die fußballerischen Fachkräfte des gastgebenden MiR. Die Dom-Metropole schickt zwei Mannschaften ins Rennen: jene der Oper Köln und jene der Bühnen der Stadt Köln. Der Titelverteidiger fehlt hingegen: Das Staatstheater Kassel, das bei der 42. Ausgabe der Meisterschaft im Jahr 2019 zuletzt die Meisterschaft gewonnen hatte, sei in diesem Jahr leider verhindert, teilten die Ausrichter mit.

Der Eintritt auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 ist frei

Der Eintritt ist frei. Sport- und kulturinteressierte Besucher seien gleichermaßen auf Platz Numero 5 am Ernst Kuzorra-Weg 1 willkommen, versichert das MiR-Team. Das Finale soll gegen 16.45 Uhr angepfiffen werden. Anlässlich des Turniers öffnet auch das Restaurant „Charly’s Schalker“. Jetzt heißt es nur noch: Mögen die Spiele beginnen!

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen