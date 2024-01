Streit um Demo in Gelsenkirchen: „Hilft Demokratie nicht“

Gelsenkirchen Kritik an CDU und FDP: „Sollen sich entscheiden, ob sie sich beleidigt fühlen oder mit breitem Bündnis für unsere Grundwerte einstehen wollen.“

„Wir sind stolz und dankbar, dass am Samstag über 6.500 Menschen in Gelsenkirchen auf die Straße gegangen sind, um Gesicht zu zeigen gegen das rassistische und chauvinistische Welt- und Menschenbild der neuen Rechten“, erklärt Markus Töns, Vorsitzender der Gelsenkirchener SPD. Gleichzeitig aber ärgert sich Töns auch über die Kritik der hiesigen CDU und FDP, die nach der Demonstration erklärten, „dass anständige Bürger genau wie die Kirchen offenbar von einigen der Mitorganisatoren aus dem klar und offensichtlich linksextremen Spektrum als Feigenblatt genutzt wurden. Wir haben in Teilen keine Demo gegen die AfD gesehen, sondern für und gegen alles, was in linksideologischen Köpfen herumgeistert.“

Das hatte CDU-Chef Sascha Kurth so gegenüber der WAZ gesagt und sich geärgert, dass nicht die ‚Demokratische Initiative‘ (DI), in der auch die CDU und FDP Mitglieder sind, Organisator der Demonstration war, sondern das „Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung“. Im Bündnis ist beispielsweise auch die Linke, zu der die Union einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat. Aber auch andere, dem linken Spektrum zuzuordnende Gruppen wie das „Klimakollektiv“, sind nur beim Aktionsbündnis dabei.

Gelsenkirchener SPD-Chef ohne Verständnis für die Kritiker

„Eine gespaltene Mitte hilft nur den Antidemokraten und eröffnet Tür und Tor für weiter Ausgrenzungs- sowie Abschiebefantasien“ Markus Töns

SPD-Chef Markus Töns hingegen hat kein Verständnis für diese Kritik und sagt: „Es waren Menschen jeden Alters, unterschiedlichster Herkunft und Religion auf dem Heinrich-König-Platz, um zu demonstrieren. Das ist ein Erfolg der Organisatoren der Kundgebung, die ein breites Bündnis auf und vor der Bühne zusammengebracht haben. Hier eine Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen demokratischen Kräften aufzumachen, hilft der Sache nicht. CDU und FDP müssen sich entscheiden, ob sie sich weiter beleidigt fühlen wollen oder gemeinsam mit einem breiten Bündnis für unsere Grundwerte einstehen wollen.“

SPD lädt CDU und FDP zur Zusammenarbeit gegen „Feinde der Demokratie“ ein

Der Vorwurf, die Kundgebung sei stark links geprägt gewesen oder habe sich gegen alles gerichtet, was nicht links sei, helfe niemandem. „Eine gespaltene Mitte hilft nur den Antidemokraten und eröffnet Tür und Tor für weitere Ausgrenzungs- sowie Abschiebefantasien“, so Töns weiter. Und das könne auch nicht im Interesse von CDU und FDP sein, mahnt der Sozialdemokrat und betont, dass CDU und FDP auch weiterhin „jederzeit zur Zusammenarbeit gegen die Feinde unserer Demokratie eingeladen sind.“

Im Übrigen sei ja auch eine „ausdrückliche Einladung“ an die Mitglieder der Demokratischen Initiative ausgesprochen worden, „auch wenn diese aus unterschiedlichsten persönlichen Gründen nicht von allen angenommen wurde“, so Töns.

Gelsenkirchens früherer Oberbürgermeister: „Geht‘s noch?“

Mit sehr deutlichen Worten für den Streit rund um die Demonstration meldet sich derweil der frühere Gelsenkirchener Oberbürgermeister, Frank Baranowski (SPD), in einer Mail an die Redaktion zu Wort. Darin erklärt er, dass auch ihm zwar nicht alles gefallen habe, was er auf der Demo gehört habe, einiges habe er auch für unnötig erachtet, anderes habe ihm gefehlt. „Ich habe meinen Kopf geschüttelt, habe meine Kritik auch einer der Organisatorinnen geschrieben, aber das war für mich alles kein Grund, die Demonstration zu verlassen oder im Nachhinein öffentlich besserzuwissen.“

Für den öffentlich ausgetragenen Zwist hat der Ex-OB aber kein Verständnis, wie er unmissverständlich deutlich macht: „Liebe demokratische Parteien in Gelsenkirchen, meine gute Kinderstube verbietet es mir eigentlich, euch angesichts des öffentlich ausgetragenen Streits zu fragen: Geht’s noch? Anstatt dass ihr euch in der Demokratischen Initiative (da seid Ihr nämlich alle Mitglied) zusammenrauft und überlegt, wie schaffen wir es beim nächsten Mal, noch mehr Menschen zu mobilisieren, zankt ihr euch wie die Kesselflicker. Die einzigen, die Freude an diesem Streit haben, sind die Antidemokraten von der AfD“, schreibt Baranowski.

