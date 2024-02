Straßensperrung für neue Gleisbaustelle an der Stadtgrenze

Auf dem letzten Teilstück der Straßenbahnlinie 302 werden an der Grenze Gelsenkirchen/Bochum die Gleise erneuert. Ab 7. Februar wird dort gebaut.

Zu Engpässen und Sperrungen kommt es auf dem Weg der Straßenbahnlinie 302 an der Grenze Gelsenkirchen und Bochum-Wattenscheid. Das letzte verbliebene Teilstück in Höhe der Brücke am ehemaligen Güterbahnhof/Watermannsweg wird überholt. Die Arbeiten sollen am Mittwoch, 7. Februar, beginnen.

Kanal-, Straßen-, Gleis- und Fahrleitungsbauarbeiten, Arbeiten an den Versorgungsleitungen über insgesamt mehrere hundert sollen in unterschiedlichen Phasen ausgeführt werden. Der Kraftfahrzeugverkehr wird die Ückendorfer Straße die meiste Zeit in eine Fahrtrichtung weiter nutzen können. Die Straßenbahn verkehrt eingleisig in beide Richtungen.

Einbahn-Regelung in Richtung Gelsenkirchen

Vollsperrungen sind laut Bogestra aber auch nicht zu vermeiden. Von Mittwoch, 7. Februar, im Laufe des Vormittags, bis voraussichtlich Montag, 12. Februar, wird die Ückendorfer Straße in dem betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Anschließend wird die Einbahnstraße eingerichtet. In Absprache mit der Feuerwehr wird sie in Richtung Gelsenkirchen führen. In Gegenrichtung werden Umleitungen eingerichtet.

In mehreren Abschnitten sind Gleise und Fahrbahnen der Ückendorfer Straße/Bochumer Straße erneuert worden, nun wird das verbliebene Stück überholt. Foto: Uli Kolmann / WAZ

Bei bestimmten Arbeitsschritten kann es auch zu Wochenendarbeit sowie zu Arbeiten in den Nachtstunden kommen. Von Samstag, 10. Februar, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 11. Februar, Betriebsende, wird die Linie 302 zwischen den Haltestellen Lohrheidestraße und Ückendorfer Platz durch Busse ersetzt. In dieser Zeit kann der Bus die Ückendorfer Straße aufgrund der Vollsperrung nicht befahren. Die Haltestelle Watermanns Weg wird in diesem Zeitraum nicht angefahren. Für die Ersatzbusse gelten andere Abfahrtszeiten als üblicherweise für die Straßenbahnen.

Ab Montag, 12. Februar, Betriebsbeginn, wird die Straßenbahn eingleisig in beide Fahrtrichtungen auf dem Gleis in Richtung Gelsenkirchen an der Baustelle vorbeigeführt. Die Haltestelle Watermanns Weg wird in beiden Fahrtrichtungen in Richtung Gelsenkirchen verschoben.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen