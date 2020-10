Strafanzeige: Betrunkener Gelsenkirchener zeigt Hitlergruß

Ein betrunkener Gelsenkirchener hat am Hauptbahnhof den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Folge: Strafanzeige für den 68-Jährigen.

Gelsenkirchen-Altstadt/Herne. Ein betrunkener Gelsenkirchener hat am Hauptbahnhof den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Folge: Strafanzeige für den 68-Jährigen.

Gelsenkirchener (68) skandierte betrunken mehrfach „Heil“

Nach Angaben der Bundespolizei hielt sich der betrunkene 68-jährige Gelsenkirchener am Sonntag gegen 16 Uhr am Haupteingang des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs auf. Nach Angaben einer 31-jährigen Zeugin aus Herne soll er dort mehrfach den verbotenen Hitlergruß gezeigt und dabei lautstark „Heil“ skandiert haben. Die Hernerin informierte daraufhin den Polizeinotruf. Bundespolizisten brachten den Mann zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille.