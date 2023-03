Polizei Gelsenkirchen löst aufgeheizte Menge vor Klinik auf

Gelsenkirchen. Vor einem Krankenhaus in Gelsenkirchen hat sich eine aufgeregte Menge versammelt. Grund dafür war ein Schwerstverletzter im kritischen Zustand.

Zu einem großen Menschenauflauf ist es am Montag, 6. März, vor dem Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer gekommen. Anlass dafür war die öffentliche Trauer und der Protest eines Vaters, dessen 22-jähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der A42 im Herner Kreuz schwerstverletzt wurde.

Nach schwerem Unfall: 100 Personen vor dem Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer

In der Spitze erschienen laut Polizei etwa 80 bis 100 Personen vor dem Krankenhaus, die dem schwerstverletzten Dogan A. ihren Beistand und Trauer bekunden und mit den behandelnden Ärzten reden wollten. Der 22-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem kritischen Zustand.

Der Vater hatte in einem auf Facebook und Instagram weit verbreiteten, türkischsprachigen Video die Klinik angeklagt, bei der Behandlung des Sohnes Fehler gemacht zu haben. Es folgte ein Video der Mutter und ihrer Schwester, die die Vorwürfe auf deutsch wiederholten. Darin äußerte die Familie auch den Wunsch, den Bruder für Behandlungen in die Türkei transportieren zu lassen. Die Geschichte bewegt mittlerweile auch türkische Fernsehsender, die darüber berichten, dass die Klinik den Schwerverletzten „freigeben“ müsse. Die Beiträge wurden bereits etliche tausend Male in den sozialen Netzwerken geteilt.

Eine Stellungnahme des Bergmannsheils zu der Situation gab es am Dienstagvormittag nicht. Für die Klinikärzte gilt die Schweigepflicht bezüglich der Diagnosen für den Patienten, wie man bei der Presseabteilung des Bergmannsheils betonte.

Gelsenkirchen-Buer: Aufgeheizte Stimmung nach viralem Video sorgt für Menschenansammlung

Die aufgeheizte Stimmung sorgte dann am Dienstag für die Menschenansammlung vor dem Krankenhaus in Buer: Die gerufene Polizei konnte die emotional aufgeladene Stimmung nach eigenen Angaben beruhigen. Die angereisten Personen verließen ruhig den Nahbereich des Krankenhauses. Hinweise auf strafbares Handeln konnten vor Ort von den Einsatzkräften nicht festgestellt werden.

Bei dem Unfall am vergangenen Freitag ist der 22-Jährige durch die Wucht des Aufpralls auf die Mittelleitplanke aus einem BMW geschleudert worden. Laut Polizei ist er zu schnell unterwegs gewesen. Der 18-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt, er konnte das Auto aber noch selbstständig verlassen. Aufgrund der schweren Verletzungen der Beteiligten landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn, um die Verletzten ins Bergmannsheil zu bringen. (arpo/gowe)

