Liveblog: Demo gegen Rechts und AfD-Abend in Gelsenkirchen

Nach der Veröffentlichung eines Geheimtreffens rechtsradikaler Akteure durch das Recherchenetzwerks „Correctiv“ sind bei zahlreichen Demonstrationen deutschlandweit mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsradikale und für den Schutz der liberalen Demokratie zu demonstrieren. Nicht allein wegen der Teilnahme von AfD-Mitgliedern bei dem Treffen in Potsdam richtet sich der Protest der Demonstranten besonders auch gegen die Rechtsaußen-Partei. Die AfD, die in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft wird und mancherorts als Verdachtsfall gilt, wird von vielen Menschen hierzulande als große Gefahr für die Demokratie wahrgenommen.

In Gelsenkirchen konnte die AfD bei zurückliegenden Wahlen im westdeutschen Vergleich viele Stimmen für sich gewinnen. Im 88-köpfigen Rat der Stadt ist die AfD noch mit zehn Stadtverordneten vertreten, nachdem jüngst ein Mitglied die Fraktion verlassen und zur CDU gewechselt ist. Mit Enxhi Seli-Zacharias (MdL) und Jörg Schneider (MdB) stellt die AfD Gelsenkirchen zudem zwei Abgeordnete. Beide Berufspolitiker gehören auch zu den Rednern, die am heutigen Abend im Gelsenkirchener Rathaus, dem Hans-Sachs-Haus, den „Dialog mit den Bürgern“ suchen wollen. Außerdem auf der Rednerliste sind unter anderem die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Beatrix von Storch, sowie der finanzpolitische Sprecher der Fraktion Kay Gottschalk. Beide erhalten bei ihrem Besuch in Gelsenkirchen laut AfD Personenschutz durch das Bundeskriminalamt (BKA). Teilnehmen kann laut Partei jeder an dem Bürgerdialog, „wenn sie die Veranstaltung nicht stören oder sprengen wollen“, so ein AfD-Sprecher.

Auf dem Heinrich-König-Platz und auf dem Alfred-Fischer-Platz an und in unmittelbarer Nähe zum Gelsenkirchener Rathaus haben sich indes viele Menschen zum Gegenprotest angekündigt. „Mehr denn je kommt es darauf an, gegen die AfD aufzustehen und zu protestieren, um unsere demokratische Grundordnung und die offene Gesellschaft zu verteidigen“, heißt es in einem Protestaufruf des Gelsenkirchener Aktionsbündnisses gegen Rassismus und Ausgrenzung.

Unsere Reporter berichten live von den Demonstrationen gegen AfD und Rechtsextremismus und vom AfD-Bürgerdialog in Gelsenkirchen:

17.18 Uhr: „Ich habe das Gefühl gehabt, man konnte niemanden in der Stadt treffen, der nicht von der Demo wusste“, sagt Adrianna Gorczyk (Fraktionsvorsitzende Bündnisgrüne). Die SPD-Landtagsabgeordnete Christin Siebel (SPD) spricht beim Blick in die Menge von einem „unfassbar faszinierenden Bild“. Die beiden leiten die Versammlung. Oberbürgermeisterin Karin Welge tritt jetzt ans Mikro, obwohl sie in den vergangenen Tage aus Krankheitsgründen viele Termine absagen musste. Sie klingt hörbar angeschlagen. Heiser, aber unter großem Beifall, sagt sie: „Nie wieder ist jetzt“. Man werde nicht durchgehen lassen, wenn schamlos demokratische Freiheitsrechte missbraucht werden. „Wir wollen nicht in einem Land leben, in dem die Parolen täglich unerträglicher werden“. Zur Remigration äußerte sich die OB so: „So ein Irrsinn und Größenwahn.“ Das sei „wohl dosierte Grausamkeit“.

17.04 Uhr: Die Demo gegen die AfD beginnt mit lauten Trommelschlägen. Der HKP (Heinrich-König-Platz) ist bereits rappelvoll. Die angemeldete Teilnehmerzahl von 2000 dürfte bereits übertroffen sein.

17.00 Uhr: Auf dem Heinrich-König-Platz und auf dem Alfred-Fischer-Platz haben sich zahlreiche Menschen zur Gegendemonstration versammelt. Offiziell los geht diese Veranstaltung um 17 Uhr. Im Hans-Sachs-Haus (rechts auf dem Foto im Hintergrund) hält die AfD ihren „Bürgerdialog“ ab.

Hunderte Menschen haben sich in Gelsenkirchen auf dem Heinrich-König-Platz und auf dem Alfred-Fischer-Platz versammelt, um gegen die AfD und Extremismus zu demonstrieren. Im Hans-Sachs-Haus (rechts auf dem Foto im Hintergrund) hält die AfD ihren „Bürgerdialog“ ab. Foto: Sinan Sat

16.38 Uhr: Die Polizei hat rund um das Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße 11 Stellung bezogen. An den Zuwegen sind Einsatzkräfte postiert. Als Reaktion auf die Veranstaltung der AfD in dem Verwaltungsgebäude rechnen die Veranstalter der Demonstrationen mit rund 2000 Teilnehmenden.

