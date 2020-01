Gelsenkirchen-Scholven. Zeugen gesucht: Unbekannte sind in eine Kirche in Gelsenkirchen-Scholven eingebrochen. Die Tat wurde möglicherweise erst Tage später bemerkt.

Kunst gestohlen: Einbruch in Gelsenkirchener Kirche

Unbekannte Täter sind in die katholische St.-Joseph-Kirche in Scholven eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Eindringlinge sich in der Zeit zwischen Dienstag, 7. Januar, 16 Uhr, und Donnerstag, 16. Januar, 10 Uhr über das Hauptportal Zutritt zu dem Gotteshaus an der Buddestraße verschafft.

Anschließend durchsuchten sie die Sakristei und den Keller der seit fast zwei Jahren geschlossenen Kirche. Sie erbeuteten einige Kunstgegenstände, mit denen sie die Kirche, die zur Propstei St. Urbanus gehörte, wieder verließen. Angaben zum Sachschaden, der durch den Einbruch entstanden ist, macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 3658112 und die Kriminalwache unter 0209 3658240 entgegen.

