Irres Fahrmanöver: Polizeistreife unterbricht Pommes-Pause

Gelsenkirchen-Erle. Ausgerechnet vor den Augen der Polizei hat ein Gelsenkirchener Gummi in den Asphalt gebrannt. Er drehte Donuts: Auto weg, Führerschein weg.

„Fast & Furios“ in Gelsenkirchen: Für zwei Polizeibeamte, die sich mit Fast Food eine Pause gönnten, fühlte es sich beinahe so an wie in dem Hollywood-Blockbuster: Vor ihren Augen wurden munter Donuts gedreht.

Autoposer in Gelsenkirchen: Passanten retten sich durch Sprung vor wilden Manövern

Als die beiden Streifenpolizisten am Mittwoch, 23. August, um 23 Uhr während ihrer Pause in einem McDonalds-Schnellrestaurant an der Adenauerallee in Erle auf ihre Bestellung warteten, drehte vor ihren Augen ein Opel Corsa auf dem gut einsehbaren Parkplatz „Donuts".

Der Fahrer gab willkürlich Gas und führte mit quietschenden Reifen Bremsmanöver in unmittelbarer Nähe von Passanten durch. Einige mussten deswegen sogar zur Seite springen. Daraufhin ließen die Beamten Pommes und Hamburger kalt werden und hielten den Wagen an. Poser und Raser: So weichen sie aus Gelsenkirchen aus

Der junge Mann am Steuer, ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener, gab an, den Streifenwagen nicht gesehen zu haben. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Sein ebenfalls 19 Jahre alter Beifahrer schwieg ebenso.

Die Beamten stellten den Opel als Tatmittel sicher. Den Führerschein nahmen sie dem Mann außerdem noch ab. Bis auf Weiteres wurde ihm das Autofahren verboten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

