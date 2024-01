Insta-Star Lisa Küppers: „Meine Heimat ist Gelsenkirchen“

Gelsenkirchen Auf Instagram folgen ihr 1,1 Millionen, im Netflix-Erfolg „Spotlight“ spielte sie eine Hauptrolle. Wie findet Lisa Küppers Schalke 04?

„Gelsenkirchen ist für mich Heimat und mit Melancholie verbunden. Wenn ich hier bin, ist alles schön“, diese Stadt, sie sieht sie immer noch mit „Kinderaugen“: Mit über 1,1 Millionen Followern ist Lisa Küppers ein Star auf der Social-Media-Plattform Instagram, und nicht nur das: Die 24-Jährige ist demnach auch Influencerin, verdient mit diesem Job ihr Geld. An einem Nachmittag Mitte Januar sind wir am Telefon verabredet, um über das zu sprechen, was ihr Leben ausmacht. Denn da ist ja nicht nur die Liebe zu der Stadt, in der sie ein Jahrzehnt ihres Lebens verbracht hat. Da ist auch die Zuneigung zu diesem einen Verein, natürlich: dem FC Schalke 04, noch so ein „Heimat-Ding“, wie Lisa Küppers es nennt.

Influencerin Lisa Küppers: „Meine Heimat ist Gelsenkirchen“

Seit fünf Jahren lebt der Star mittlerweile schon in Köln, Gelsenkirchen aber lässt sie nicht los. In Buer groß geworden, versucht sie immer mal wieder an die Orte ihrer Kindheit zurückzukehren, das gelingt ihr bei der Veltins-Arena auch mal häufiger. Dass sie kein Spiel verpasst, dazu später mehr. Denn es ist ja so: Lisa Küppers ist viel unterwegs, mit vollem Terminkalender. Wenn sie da ist (oder auch aus der Ferne), wie blickt sie dann auf und nach Gelsenkirchen? „Es tut schon weh, das zu sehen“, spricht sie ganz offen über die Missstände in dieser Stadt. In manchen Teilen sei „alles so ein bisschen heruntergekommen“ oder zerfalle.

Wie sie zu Schalke kam? Na ja, „eine Wahl gab‘s nicht, man war halt Schalke-Fan in Gelsenkirchen.“ Sie erzählt von ihrem besten Freund in der Grundschule, der tatsächlich Fan von Borussia Mönchengladbach war, „das war irgendwie immer komisch“. Lange Jahre habe sie in unmittelbarer Nähe zur Arena gewohnt, in der Siedlung rund um den bekannten Vestia-Turm. „Da sind dann früher auch mal die Schalke-Spieler durchgejoggt, das fand ich als Kind schon ziemlich cool“, erinnert sich Lisa Küppers, die ja auch Schauspielerin ist.

Influencerin Lisa Küppers: Ein Spiel des FC Schalke 04 verpasst sie nie

Im Stadion trifft man sie mittlerweile eher seltener („Wenn ich es schaffe, gehe ich hin“), ein Spiel verpasst sie jedoch nie. Wenn es die Zeit zulässt, dann ist sie am Fernseher dabei, mindestens aber im Live-Ticker, das muss sein. Dass es manchmal nicht so einfach ist, eine Schalkerin zu sein, daran habe sie sich gewöhnt. „Ich habe mir eine gewisse Toleranz aufgebaut. Wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden“, erzählt Lisa Küppers. Umso größer sei die Freude dann, wenn die Königsblauen gewinnen.

Lisa Küppers in der Veltins Arena: „Eine Wahl gab‘s nicht, man war halt Schalke-Fan in Gelsenkirchen.“ Foto: Lisa Küppers

Große Bekanntheit erreichte Lisa Küppers, als sie einer der Hauptfiguren, Ruby, in der erfolgreichen Netflix-Serie „Spotlight“ ihr Gesicht gab. „Das war für mich ein Sprungbrett“, erinnert sich die junge Frau – ein Sprungbrett, das letztlich auch für ihren Erfolg bei Instagram sorgte. Außerdem wird Lisa Küppers vielleicht auch noch dem einen oder der anderen bekannt sein durch ihre Rolle der Angelina Köhler in der RTL-Soap „Unter uns“.

Eine Million Fans auf Instagram: „Das ist mehr Arbeit als viele denken“

Wie sie es zu Millionen Fans gebracht hat, die ihr auf Instagram folgen, dafür hat sie mehrere Erklärungen. Überhaupt: Influencerin zu sein, sei „mehr Arbeit als viele denken“. Seit fünf Jahren poste sie an wirklich jedem einzelnen Tag ein Bild, „da ist viel Kontinuität und Durchhaltevermögen“, ist die junge Wahl-Kölnerin überzeugt. Ein Punkt, der ihr sehr bewusst ist: „Ich habe eine gewisse Vorbildfunktion.“ Und sie sagt auch: „Ich teile halt mein Leben und auch im echten Leben bin ich eben nicht perfekt.“ Ihre Bilder bearbeite sie nicht, auf Filter verzichte sie. Und: Im Lauf der Jahre habe sie sich ein dickes Fell zugelegt, vor allem was unangenehme, beleidigende oder verletzende Kommentare angeht.

Und wie geht es mit diesem 2024 für sie weiter? „Dieses Jahr stehen einige Projekte an.“ In Sachen Musik soll es auch konkreter werden, heißt: Lisa Küppers will wieder zum Mikrofon greifen. Zu viel will sie aber nicht verraten, aber das ist ja klar: Wenn etwas in ihrem Leben passiert, gibt‘s die News als Erstes via Insta.

Lisa Küppers Instagram-Profil ist zu finden unter instagram.com/lisakueppers

