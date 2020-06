Hakenkreuz-Grafitti in Gelsenkirchen: Staatsschutz ermittelt

Gelsenkirchen. Wieder wurden in Gelsenkirchen Hakenkreuze und SS-Runen an Wände geschmiert. Grafitti wurden unter anderem am jüdischen Friedhof entdeckt.

Unbekannte haben an verschiedene Orte in Gelsenkirchen Hakenkreuze, SS-Runen und weitere rechtsradikale Symbole und Parolen geschmiert. Einen Zusammenhang zu den Demonstrationen in der Stadt am Samstag gegen die umstrittene Lenin-Statue wollte ein Polizeisprecher zunächst weder herstellen noch ausschließen. An den Gegendemonstrationen hatten sich auch Angehörige rechter Gruppierungen beteiligt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren Schriftzüge unter anderem am jüdischen Friedhof Wanner Straße, am Polizeipräsidium, an der Trabrennbahn und dem Gebäude der Sozialistischen Jugend aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Bereits in den vergangenen Wochen gab es solche Schmierereien in Gelsenkirchen.

Hinweise zu den Taten und zu Tatverdächtigen nehmen der Staatsschutz unter der Rufnummer 0209 365-8501 oder die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365-8240 entgegen.