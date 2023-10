Hackerangriff: Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen offline

Gelsenkirchen. Nach einem Cyberangriff sind Online-Dienstleistungen der Stadt Gelsenkirchen vorerst nicht nutzbar. So ist die Stadt von der Attacke betroffen.

Das Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen ist aus Sicherheitsgründen derzeit nicht nutzbar. Grund ist ein Cyberangriff auf ein zentrales Rechenzentrum in Südwestfalen, das auch die Stadt nutzt. Im Serviceportal sind alle Online-Dienstleistungen wie etwa das Online-Ummelden, die Anmeldung der Hundesteuer oder das Anfordern von Personenstandsurkunden gebündelt.

Betroffen sei in Gelsenkirchen aber ausschließlich das Serviceportal, teilte die Stadt mit. Die städtische Website mit den dort verorteten Terminvereinbarungen und Kontaktformularen sei weiterhin problemlos erreichbar. Wer also dringend eine Dienstleistung in Anspruch nehmen muss, kann dies aufgrund des Angriffs zwar derzeit nicht online tun, die üblichen analogen Wege über die Bürgercenter, E-Mail- und Telefonkontakte seien aber nicht betroffen.

Darum ist ein Schaden für die Stadt Gelsenkirchen nicht entstanden

Auch Personenstandsurkunden können in dringenden Fällen per E-Mail an urkunden@gelsenkirchen.de beantragt werden, die Bearbeitung könne aber etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen als beim gewohnten Weg über das Serviceportal.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Hintergrund ist ein Cyber-Angriff auf das Rechenzentrum „Südwestfalen-IT“ (SIT) vom 29. auf den 30. Oktober. Sicherheitshalber wurden die Verbindungen des SIT-Rechenzentrums zu und von den Kommunen, die Dienste der SIT nutzen, vorsichtshalber gekappt. Ein Schaden für Gelsenkirchen sei nicht entstanden. Wann das Portal wieder erreichbar sein wird, könne derzeit aber noch nicht abgesehen werden, teilte die Stadt mit.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen